Стоять кілька тижнів: на мосту Патона в Києві помітили нові перила, які вже іржавіють (фото)

Замість чавунного лиття, стверджує краєзнавець Семен Широчин, використовувався якийсь "порошковий метал", через що барельєф у найближчому майбутньому "буде схожий на весняну трасу з вибоїнами".

Міст Патона прикрасили зображенням Архангела Михаїла та декоративними складниками з литого металу. Нові частини виконані неякісно і вже почали іржавіти, зазначив на своїй сторінці у Facebook краєзнавець Семен Широчин.

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[ + – ] Пост Семена Широчина

"Лиття замість чавунного зроблено з якогось порошкового металу. Кілька замерзань-розмерзань, і барельєф буде схожим на весняну трасу з вибоїнами", — зазначив Широчин.

Крім того, краєзнавець зазначив, що всі нові елементи сильно схильні до корозії.

"Декоративні болти свіжовстановленої секції вже поржавіли. Як і поржавіла шишка, яку чомусь поставили по центру перил на місце молота", — написав він.

Що ще планують зробити на мосту Патона?

Встановлення нових перил та їх декоративних складників відбувається у межах проведення реставраційних робіт, анонсованих Київською міською адміністрацією. Програма реставрації передбачає такі роботи:

ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);

встановлення бар'єрного та перильного огородження;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор та опорних частин;

ремонт сходів та реставрація пропілеїв (на правому березі);

реставрація колон (на лівому березі);

ремонт сполучень з мостом;

ремонт засобів навігації у судноплавних прольотах моста;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;

ремонт мережі дощової каналізації (за потреби).

Крім того, на мосту хочуть встановити вимірювальні системи контролю стану споруди, зокрема автоматизована система обчислення ваги транспортних засобів під час руху. Також додадуть ще одну смугу для руху автотранспорту та велосипедні доріжки.

При цьому під час реставрації повного перекриття руху по мосту не планується. Чутки про зупинку руху раніше спростував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він назвав цю інформацію "навмисною маніпуляцією".

Раніше Фокус повідомляв про те, що правоохоронцям надійшло повідомлення по телефону про мінування мосту. Рух через це довелося тимчасово перекрити в обидва напрямки. Під час перевірки жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів вибухотехніки не виявили.