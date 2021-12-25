У Києві відновили рух мостом Патона після повідомлення про "мінування", — КМДА
Правоохоронцям надійшло повідомлення телефоном про мінування мосту. Рух через це довелося тимчасово перекрити в обидва напрямки.
До Нацполіції Києва надійшло повідомлення про "замінування" мосту Патона. Правоохоронці перекрили рух мостом. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі київської поліції.
Рух мостом перекритий в обидва напрямки. Як повідомляють у КМДА, на ньому працювали правоохоронці. Повідомляється, що виклик про мінування мосту надійшов телефоном.
Станом на 18.49 рух мостом відновили.
"Під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено", — зазначили в КМДА.
Нагадаємо, 23 грудня у Харкові чоловік "замінував" станцію метрополітену. Раніше у місті на електронну пошту Нацполіції надійшли повідомлення про замінування 14 медичних закладів. Правоохоронцям довелося евакуювати пацієнтів та персонал.