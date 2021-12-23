У Харкові чоловік "замінував" станцію метрополітену (фото)

Коробку із "бомбою" на станції метро "Проспект Гагаріна" залишив 57-річний харків'янин.

Співробітники харківської поліції 22 грудня викрили громадянина, який "замінував" станцію метрополітену. Ним виявився 57-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

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У повідомленні йдеться, що об 11:35 на станції метро "Проспект Гагаріна" невідомий чоловік залишив у вестибюлі картонну коробку та повідомив, що в ній бомба.

Співробітники вибухотехнічної служби разом із групою слідчих оперативно виїхали на місце та виявили, що в коробці вибухонебезпечних предметів немає.

Поліцейські затримали мінера. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України. Згідно зі статтею зловмиснику загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялося, що у серпні 120 співробітників Печерського районного суду евакуювали через помилкове повідомлення про мінування будівлі суду.

На електронну пошту харківської Нацполіції надійшло повідомлення про замінування 14 медичних закладів. Правоохоронцям довелося евакуювати пацієнтів та персонал.