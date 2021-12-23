В Харькове мужчина "заминировал" станцию метрополитена (фото)

Коробку с "бомбой" на станции метро "Проспект Гагарина" оставил 57-летний харьковчанин.

Сотрудники харьковской полиции 22 декабря разоблачили гражданина, который "заминировал" станцию метрополитена. Им оказался 57-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции харьковской области.

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В сообщении говорится, что в 11:35 на станции метро "Проспект Гагарина" неизвестный мужчина оставил в вестибюле картонную коробку и сообщил, что в ней находится бомба.

Сотрудники взрывотехнической службы вместе с группой следователей оперативно выехали на место и обнаружили, что в коробке взрывоопасных предметов нет.

Полицейские задержали "минера". По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины. Согласно статьи злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в августе 120 сотрудников Печерского районного суда эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании здания суда.

На электронную почту харьковской Нацполиции поступили сообщения о минировании 14 медицинских учреждений. Правоохранителям пришлось эвакуировать пациентов и персонал.