В Киеве возобновили движение мостом Патона после сообщения о "минировании", - КГГА

Правоохранителям поступило сообщение по телефону о минировании моста. Движение из-за этого пришлось временно перекрыть в оба направления.

В Нацполицию Киева поступило сообщение о "заминировании" моста Патона. Правоохранители перекрыли движение на мосту. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале киевской полиции.

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Движение по мосту перекрыто в оба направления. Как сообщают в КГГА, на нем работали правоохранители. Сообщается, что вызов о минировании моста поступил по телефону.

По состоянию на 18:49 движение по мосту возобновили.

"Во время проверки никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено", — указали в КГГА.

Напомним, 23 декабря в Харькове мужчина "заминировал" станцию метрополитена. Ранее в городе на электронную почту Нацполиции поступили сообщения о минировании 14 медицинских учреждений. Правоохранителям пришлось эвакуировать пациентов и персонал.