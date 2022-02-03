Нідерланди демонтують історичний міст для проходу яхти Джеффа Безоса

Незважаючи на громадський протест, мерія ухвалила рішення про розбирання мосту. Мільярдер обіцяє покрити витрати.

Старовинний міст De Hef у Роттердамі буде тимчасово розібраний, тому що не дозволяє величезній яхті засновника Amazon проплисти під ним. Його зберуть знову, коли судно Джеффа Безоса вийде у море. Місцеві жителі категорично проти будівельних експериментів над історичною та культурною пам'яткою міста, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Власник торгового гіганта Amazon пообіцяв сплатити місту всі витрати на монтажні роботи і муніципалітет пішов йому назустріч, оскільки це єдиний шлях до моря річкою Маас. Очікується, що демонтаж триватиме кілька тижнів, починаючи з цього року.

[ + – ] Зараз яхта Безоса знаходиться у суднобудівній верфі біля Роттердама.

Джефф Безос, один із найбагатших людей у світі, замовив будівництво трищоглової яхти заввишки 40 метрів за 430 мільйонів євро. Після закінчення будівництва її спустять на воду на верфі Alblasserdam біля Роттердама. Звідти бізнесмен планує пропливти до Північного моря, для цього йому і знадобився демонтаж мосту, який зараз не дозволяє пройти величезному плавзасобу.

[ + – ] Так яхта Безоса виглядатиме після завершення будівництва

Проте місцеві жителі дуже незадоволені таким планом. Старовинний міст пройшов капітальний ремонт у 2017 році, після чого влада пообіцяла не чіпати його.

"Його відновили кілька років тому і обіцяли більше не чіпати. Тому незрозуміло, чому зараз, просто так, тому що яхта хоче пройти, ми повинні все розібрати. Адже є ризик, що міст пошкодять", — розповів Тон Весселінк, президент Історичного товариства. Роттердам.

Він додав, що мешканці міста переживають за збереження мосту, збудованого у 1878 році, адже таких історичних конструкцій у місті залишилося небагато. Якось їм уже вдалося відстояти De Hef — 1993 року влада вирішила знести його. Проте протест громадськості змусив їх відмовитись від цих планів.

"У нас у Роттердамі не так багато історичних будівель. Багато пам'ятників було втрачено під час війни, і ми дуже любимо цей міст", — підкреслив Весселінк.

Нагадаємо, на початку січня кияни змогли побачити стан "втомленого" Південного мосту, який перебуває в аварійному стані. Комунальні служби повідомили, що ремонтні роботи розпочалися у серпні 2021 року і продовжуються досі.

Раніше Фокус розповів, чому "реставрація" мосту Патона у Києві більше схожа на вандалізм. Під час ремонтних робіт був використаний неякісний метал та встановлені незрозумілі декорації.