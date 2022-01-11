Киянам показали стан "втомленого" Південного мосту: що кажуть комунальники (фото)

Як розповіли журналістам співробітники "Київавтодору", міст планують відремонтувати до кінця цього року.

У мережі з'явилися фото Південного мосту, на яких видно, що переправа через Дніпро знаходиться в аварійному стані. Кадри опублікувало столичне видання "Дарницькі вісті".

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На фото видно, як на великій площі несучих опор обсипався бетон настільки, що видно металеві конструкції. Також помітні сліди деформації на стиках бетонних плит естакади.

На опубліковані фото відреагували київські комунальники з корпорації "Київавтодор", які пояснили виданню "Сегодня", що ремонтні роботи Південного мосту розпочалися у серпні 2021 року та продовжуються досі.

Комунальники сказали, що опора, яку показали на фото, зараз перебуває в стані ремонту, і те, що вона опинилася без захисного шару бетону, ніяк не позначиться на міцності конструкції естакади.

За словами співробітників "Київавтодору", під мостом розгорнуто будівельне містечко і частину ремонтних робіт уже виконано. У планах будівельників завершити ремонт Південного мосту до кінця 2022 року, а саме — відремонтувати несучі опори та замінити деформаційні шви. Для цього, ймовірно, з квітня, на мосту періодично обмежуватимуть рух транспорту.

Раніше Фокус опублікував заяву "Київавтодору", в якій йшлося про часткове перекриття руху Південним мостом через ремонтні роботи. Станом на кінець вересня минулого року із 46 деформаційних швів, 28 уже замінено.

На ремонт Південного мосту з міського бюджету виділили майже 195,6 млн грн. Ремонтом конструкції займаються бригади співробітників ТОВ "Укртрансміст".