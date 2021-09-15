RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

Ремонт Південного мосту в Києві планують закінчити до 2023 року, — Київавтодор

1263
Південний міст у Києві
Фото: vgorode.ua | Південний міст у Києві

Роботи, на які було виділено понад 195 млн грн, хочуть закінчити до кінця 2022, оскільки в 2023-му почнуть ремонти мостів Патона і Метро.

Ремонтні роботи на Південному мосту через річку Дніпро в Києві планують закінчити до 2023 року. Про це стало відомо з відповіді Комунальної організації (КО) "Київавтодор" на запит журналіста Фокуса.

У підприємстві розповіли, що на Південному мосту є 46 деформаційних швів, щодо 18 з яких необхідно провести капітальний ремонт. Зробити це планують протягом 2021-2022 років.

"У поточному році передбачається виконати заміну 4-6 одиниць деформаційних швів орієнтовною вартістю 42 млн грн. Заміну всіх деформаційних швів заплановано виконати до 2023 року", — заявили в "Київавтодорі".

У підприємстві підкреслили, що ці роботи вкрай важливо закінчити до кінця 2022 року, оскільки в 2023 році планується розпочати реставрацію моста Патона і мосту Метро, через що основне транспортне навантаження буде спрямоване на Південний міст.

Загальна вартість ремонтних робіт на Південному мосту становить майже 195,6 млн грн. Залучили ці кошти з міського бюджету. Лагодженням конструкції займаються бригади співробітників ТОВ "Укртрансміст".

У ході ремонтних робіт на Південному мосту планують частково обмежувати рух автомобільного транспорту. Про всі подібні обмеження в "Київавтодорі" обіцяють завчасно повідомляти засоби масової інформації.

У підприємстві також повідомили, що ТОВ "Тілльман Інжинірінг", яке виконувало роботи на металевій частині Південного мосту в 2015-2016 рр, повинно було забезпечити ліквідацію виявлених дефектів протягом гарантійних зобов'язань, однак, з огляду на його банкрутство і подальше закриття, ці зобов'язання лягли на балансоутримувача мосту, КП "Київавтодорміст". Саме це підприємство і займається роботами на металевій частині споруди, через що по ньому частково обмежують рух.

Південний міст ремонт
Ремонт Південного мосту планують закінчити до початку 2023 року
Південний міст ремонт
Ремонт Південного мосту планують закінчити до початку 2023 року
Південний міст ремонт
Ремонт Південного мосту планують закінчити до початку 2023 року

Південний міст у Києві: коли його ремонтували

Південний міст через річку Дніпро побудували в 1990 році. З 1992 року по ньому почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії.

За роки експлуатації на Південному мосту проводили такі роботи:

  • 2004 рік — ремонт деформаційних швів;
  • 2007 рік — ремонт і фарбування вант;
  • 2009-2010 роки — ремонт мостового полотна залізобетонної бетонної частини прогонової будови з заміною гідроізоляції та асфальтобетонного покриття;
  • 2015-2016 роки — капітальний ремонт на металевій частині мосту (ТОВ "Тілльман Інжинірінг").

Втім, наразі стан мосту став критичним і він знову потребує ремонту.

Південний міст у Києві знову тріщить по швах

Користувачі соцмереж же регулярно скаржаться на те, що через ремонтні роботи, які проводять на Південному мосту, утворюються великі затори.

Південний міст, затори
Південний міст, затори
Південний міст, затори

Нагадаємо, раніше в "Київавтодорі" розповіли Фокусу, що тільки підготовка проектної документації для реконструкції моста Патона займе близько 20 місяців. У зв'язку з цим почати роботи щодо ремонту конструкції можна буде почати не раніше 2023 року. Раніше Фокус в окремому матеріалі спілкувався з експертами, щоб дізнатися, чи вийде у моста Патона дочекатися своєї реставрації.