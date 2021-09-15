Ремонт Південного мосту в Києві планують закінчити до 2023 року, — Київавтодор

Роботи, на які було виділено понад 195 млн грн, хочуть закінчити до кінця 2022, оскільки в 2023-му почнуть ремонти мостів Патона і Метро.

Ремонтні роботи на Південному мосту через річку Дніпро в Києві планують закінчити до 2023 року. Про це стало відомо з відповіді Комунальної організації (КО) "Київавтодор" на запит журналіста Фокуса.

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У підприємстві розповіли, що на Південному мосту є 46 деформаційних швів, щодо 18 з яких необхідно провести капітальний ремонт. Зробити це планують протягом 2021-2022 років.

"У поточному році передбачається виконати заміну 4-6 одиниць деформаційних швів орієнтовною вартістю 42 млн грн. Заміну всіх деформаційних швів заплановано виконати до 2023 року", — заявили в "Київавтодорі".

У підприємстві підкреслили, що ці роботи вкрай важливо закінчити до кінця 2022 року, оскільки в 2023 році планується розпочати реставрацію моста Патона і мосту Метро, через що основне транспортне навантаження буде спрямоване на Південний міст.

Загальна вартість ремонтних робіт на Південному мосту становить майже 195,6 млн грн. Залучили ці кошти з міського бюджету. Лагодженням конструкції займаються бригади співробітників ТОВ "Укртрансміст".

У ході ремонтних робіт на Південному мосту планують частково обмежувати рух автомобільного транспорту. Про всі подібні обмеження в "Київавтодорі" обіцяють завчасно повідомляти засоби масової інформації.

У підприємстві також повідомили, що ТОВ "Тілльман Інжинірінг", яке виконувало роботи на металевій частині Південного мосту в 2015-2016 рр, повинно було забезпечити ліквідацію виявлених дефектів протягом гарантійних зобов'язань, однак, з огляду на його банкрутство і подальше закриття, ці зобов'язання лягли на балансоутримувача мосту, КП "Київавтодорміст". Саме це підприємство і займається роботами на металевій частині споруди, через що по ньому частково обмежують рух.

[ + – ] Ремонт Південного мосту планують закінчити до початку 2023 року

[ + – ] Ремонт Південного мосту планують закінчити до початку 2023 року

[ + – ] Ремонт Південного мосту планують закінчити до початку 2023 року

Південний міст у Києві: коли його ремонтували

Південний міст через річку Дніпро побудували в 1990 році. З 1992 року по ньому почався рух поїздів метрополітену Сирецько-Печерської лінії.

За роки експлуатації на Південному мосту проводили такі роботи:

2004 рік — ремонт деформаційних швів;

2007 рік — ремонт і фарбування вант;

2009-2010 роки — ремонт мостового полотна залізобетонної бетонної частини прогонової будови з заміною гідроізоляції та асфальтобетонного покриття;

2015-2016 роки — капітальний ремонт на металевій частині мосту (ТОВ "Тілльман Інжинірінг").

Втім, наразі стан мосту став критичним і він знову потребує ремонту.

[ + – ] Південний міст у Києві знову тріщить по швах

Користувачі соцмереж же регулярно скаржаться на те, що через ремонтні роботи, які проводять на Південному мосту, утворюються великі затори.

[ + – ] Південний міст, затори

[ + – ] Південний міст, затори

[ + – ] Південний міст, затори

Нагадаємо, раніше в "Київавтодорі" розповіли Фокусу, що тільки підготовка проектної документації для реконструкції моста Патона займе близько 20 місяців. У зв'язку з цим почати роботи щодо ремонту конструкції можна буде почати не раніше 2023 року. Раніше Фокус в окремому матеріалі спілкувався з експертами, щоб дізнатися, чи вийде у моста Патона дочекатися своєї реставрації.