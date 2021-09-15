Ремонт Южного моста в Киеве планируют закончить до 2023 года, - Киевавтодор

Работы, на которые было выделено более 195 млн грн, хотят закончить до конца следующего года, поскольку в 2023-м начнутся ремонты мостов Патона и Метро.

Ремонтные работы на Южном мосту через реку Днепр в Киеве планируют закончить до начала 2023 года. Об этом стало известно из ответа Коммунальной организации (КО) "Киевавтодор" на запрос журналиста Фокуса.

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Так, в предприятии рассказали, что на Южном мосту есть 46 деформационных швов, по 18 из которых необходимо провести капитальный ремонт. Сделать это планируют в течение 2021-2022 годов.

"В текущем году предусматривается выполнить замену 4-6 единиц деформационных швов ориентировочной стоимостью 42 млн грн. Замену всех деформационных швов запланировано выполнить до 2023 года", — заявили в "Киевавтодоре".

В предприятии подчеркнули, что эти работы крайне важно закончить до конца 2022 года, поскольку в 2023 году планируется начать реставрацию моста Патона и моста Метро, из-за чего основная транспортная нагрузка будет направлена на Южный мост.

Общая стоимость ремонтных работ на Южном мосту составляет почти 195,6 млн грн. Привлекли эти средства из городского бюджета. Починкой конструкции занимаются бригады сотрудников ООО "Укртрансмост".

В ходе ремонтных работ на Южном мосту планируют частично ограничивать движение автомобильного транспорта. Обо всех подобных ограничениях в "Киевавтодоре" обещают заблаговременно уведомлять средства массовой информации.

В предприятии также сообщили, что ООО "Тилльман Инжиниринг", которое выполняло работы на металлической части Южного моста в 2015-2016 гг, должно было обеспечить ликвидацию обнаруженных дефектов в течение гарантийных обязательств, однако, учитывая его банкротство и последующее закрытие, эти обязательства легли на балансодержателя моста, КП "Киеавтодормост". Именно это предприятие и занимается работами на металлической части сооружения, из-за чего по нему частично ограничивают движение.

[ + – ] Ремонт Южного моста планируют закончить до начала 2023 года

[ + – ] Ремонт Южного моста планируют закончить до начала 2023 года

[ + – ] Ремонт Южного моста планируют закончить до начала 2023 года

Южный мост в Киеве: когда его ремонтировали

Южный мост через реку Днепр построили в 1990 году. С 1992 года по нему началось движение поездов метрополитена Сирецко-Печерской линии.

За годы эксплуатации на Южном мосту проводились следующие работы:

2004 год — ремонт деформационных швов;

2007 год — ремонт и покраска вант;

2009-2010 годы — ремонт мостового полотна железобетонной бетонной части прогонового строения с заменой гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия;

2015-2016 годы — капитальный ремонт на металлической части моста (ООО "Тилльман Инжиниринг").

Впрочем, на текущий момент состояние моста стало критическим и он снова нуждается в ремонте.

[ + – ] Южный мост в Киеве снова трещит по швам

Пользователи соцсетей же регулярно жалуются на то, что из-за проводимых ремонтных работ на Южном мосту образовываются большие пробки.

[ + – ] Южный мост, пробки

[ + – ] Южный мост, пробки

[ + – ] Южный мост, пробки

Напомним, ранее в "Киевавтодоре" рассказали Фокусу, что только подготовка проектной документации для реконструкции моста Патона займет около 20 месяцев. В связи с этим начать работы по ремонту конструкции можно будет начать не ранее 2023 года. Ранее Фокус в отдельном материале общался с экспертами, чтобы узнать, получится ли у моста Патона дождаться своей реставрации.