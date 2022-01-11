Киевлянам показали состояние "уставшего" Южного моста: что говорят коммунальщики (фото)

Как рассказали журналистам сотрудники "Киевавтодора", мост планируют отремонтировать до конца этого года.

В Сети появились фотографии Южного моста в Киеве, на которых видно, что переправа через Днепр находится в аварийном состоянии. Кадры опубликовало столичное издание "Дарницкие вести".

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На фото видно, как на большой площади несущих опор осыпался бетон настолько, что видны металлические конструкции. Также заметны следы деформации на стыках бетонных плит эстакады.

На опубликованные фото отреагировали киевские коммунальщики из корпорации "Киевавтодор", которые объяснили изданию "Сегодня", что ремонтные работы Южного моста начались в августе 2021 года и продолжаются до сих пор.

Коммунальщики сказали, что опора, которую показали на фото, на данный момент находится в состоянии ремонта, и то, что она оказалась без защитного слоя бетона, никак не отразится на прочности конструкции эстакады.

По словам сотрудников "Киевавтодора", под мостом развернут строительный городок и часть ремонтных работ уже выполнена. В планах строителей завершить ремонт Южного моста до конца 2022, а именно — отремонтировать несущие опоры и заменить деформационные швы. Для этого, предположительно с апреля месяца, на мосту периодически будут ограничивать движение транспорта.

Ранее Фокус опубликовал заявление "Киевавтодора", в котором говорилось частичном перекрытии движения по Южному мосту из-за ремнтных работ. По состоянию на конец сентября прошлого года из 46 деформационных швов, 28 уже заменены.

На ремонт Южного моста из городского бюджета выделили почти 195,6 млн грн. Починкой конструкции занимаются бригады сотрудников ООО "Укртрансмост".