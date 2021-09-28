В Киеве будут большие пробки: Южный мост частично перекрывают на 2,5 месяца
Со 2 октября по 15 декабря на эстакаде Южного моста через реку Днепр в Киеве ограничат движение в направлении левого берега.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила на своей страничке в Facebook, что частичное перекрытие связано с ремонтными работами опор с заменой деформационных швов.
Они начались в начале августа и до данного момента проходили под проезжей частью. Но, со 2 октября 2021 года будут проходить непосредственно на проезжей части Южного моста в направлении левого берега. Продлятся работы до середины декабря.
На протяжении этого времени планируется заменить 4-6 деформационных швов. Для скорейшего завершения работ, они будут проходить на нескольких швах одновременно.
Всего Южный мостовой переход включает 46 деформационных швов. Из них 28 уже заменено, а 18 только следует заменить.
Ранее Фокус подробно рассказывал о том, что ремонтные работы на Южном мосту должны быть закончены до конца будущего года. На это было выделено более 195 млн. грн.