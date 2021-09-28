У Києві будуть великі затори: Південний міст частково перекривають на 2,5 місяця
Із 2 жовтня по 15 грудня на естакаді Південного мосту через річку Дніпро в Києві обмежать рух у напрямку лівого берега.
Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомила на своїй сторінці в Facebook, що часткове перекриття пов'язане з ремонтними роботами опор із заміною деформаційних швів.
Вони почалися на початку серпня і до цього моменту проходили під проїжджою частиною. Але з 2 жовтня 2021 року відбуватимуться безпосередньо на проїжджій частині Південного мосту в напрямку лівого берега. Триватимуть роботи до середини грудня.
Протягом цього часу планується замінити 4-6 деформаційних швів. Для якнайшвидшого завершення робіт вони відбуватимуться на декількох швах одночасно.
Всього Південний мостовий перехід включає 46 деформаційних швів. Із них 28 вже замінено, а 18 тільки слід замінити.
Раніше Фокус докладно розповідав про те, що ремонтні роботи на Південному мосту повинні бути закінчені до кінця майбутнього року. На це було виділено понад 195 млн. грн.