Жителі Роттердама збираються закидати супер'яхту Безоса за $540 млн тухлими яйцями

Верф, де будується яхта, просить розібрати середню частину історичного вікового мосту, щоб судно могло вийти у відкрите море. За інформацією ЗМІ, Безос уже сплатив рахунок за тимчасовий демонтаж пам'ятки.

Суперяхта мільярдера Джеффа Безоса Y721 вартістю $540 ще не зійшла з верфі Oceano в Альблассердамі на заході Нідерландів, але навколо неї вже спалахнув грандіозний скандал, повідомляє Bloomberg.

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У Facebook з'явився анонс заходу, запланованого на 1 червня цього року, в якому Пабло Стрьорманн закликає жителів Роттердама вийти до мосту Koningshavenbrug у Роттердамі, відомому як De Hef, з тухлими яйцями і закидати ними розкішне судно, коли те проходитиме через міст.

"Візьміть із собою коробку (тухлих) яєць і давайте кинемо їх у супер'яхту Джеффа, коли вона проходитиме через Де Хеф у Роттердамі. Роттердам був побудований і іщебеню жителями Роттердама, і ми не просто розбираємо його на частини заради фалоса, символу мільярдера, який страждає манією величі. Не без бою!", – йдеться у публікації.

[ + – ] Вже 5600 жителів Роттердама готові прийти з яйцями до мосту, щоб зустрічати супер'яхту

Причиною такого заходу стала інформація про те, що заради того, щоб яхта покинула верф і вийшла в море, доведеться частково розібрати середню частину історичного залізничного мосту. За інформацією ЗМІ, верф уже попросила про це, а Безос оплатив рахунок.

Зазвичай нові кораблі проходять під мостом із просвітом 40 метрів, перш ніж їхні щогли будуть зібрані. Але надбудова корабля Безоса вища за місток: висота судна становить 41 метр, а довжина – 127 метрів. Воно має три величезні щогли та три палуби. На верфі вважають недоцільним випускати недобудований об'єкт.

[ + – ] Яхта Y721, яку будують для засновника Amazon Джеффа Безоса зі статком у $175 млрд

На даний момент Роттердам не отримав дозволу на тимчасовий демонтаж мосту, щоб пропустити супер'яхту Безоса, а мер міста Ахмед Абуталеб заперечує, що рішення було ухвалено. Він додав, що все стане відомо після подання заявки на отримання дозволу та оцінки впливу.

Проте Марсел Влравенс, представник місцевої влади, озвучив думку, яка може свідчити про те, яким буде остаточний вердикт керівництва міста. Чиновник стверджує, що цей проект дуже важливий для економіки Роттердама, а закінчити будівництво яхти деінде просто неможливо.

"Роттердам дуже цінує свою репутацію "морської столиці Європи". Кораблебудування та вся робота у цьому секторі – найважливіша опора міста", – заявив він.

Натомість місцева ліва партія GroenLinks закликала до проведення надзвичайних дебатів у раді з приводу мосту.

"Ця людина заробила свої гроші, вичавлюючи персонал, ухиляючись від податків і правил, і тепер ми повинні знести нашу прекрасну національну пам'ятку? Це дійсно заходить занадто далеко", — заявив радник GroenLinks Стефан Лівіс.

Рішення про тимчасовий демонтаж частини мосту розкритикував голова історичного товариства Роттердама Тон Весселінк. За його словами, спочатку інформацію, що з'явилася, він вважав жартом, але коли дізнався, що це правда, то дуже розлютився.

Де Хеф був вперше побудований над річкою Ньіве Маас у 1927 році і став ключовою пам'яткою Роттердама. В 1933-му голландець Лу Власблом здійснив рекордне для того часу занурення з вершини мосту. Через два тижні Ян Табберні помер, намагаючись повторити цей трюк.

Міст із двома вежами та зеленим відтінком сталі був сильно пошкоджений у 1940 році під час бомбардування Роттердама і зараз офіційно охороняється як пам'ятка.

[ + – ] Залізничний міст Де Хеф (Koningshavenbrug) Фото: @RadarResist/Twitter

Попередні спроби остаточно знести міст, наприклад, 1993 року, зустріли запеклий опір місцевих жителів, яким вдалося заблокувати цей план. З 2014 по 2017 пішохідний міст між двома вежами не функціонував через реставраційні роботи, після чого мерія пообіцяла більше не розбирати його.

Прохід суперяхти під мостом Koningshaven запланований на наступне літо. Передбачається, що напіврозібраним міст простоїть максимум кілька тижнів.

Що відомо про супер'яхту Y721

У жовтні минулого року супер'яхта, відома як Y721, була спущена з верфі Zwijndrecht, а потім перевезена до Альбласердаму для остаточної добудови. Вона будується компанією Oceanco і, як вважається, за її основу взято 106-метрову яхту Black Pearl. Це найбільший вітрильник у світі з трьома карбоновими щоглами висотою 70 метрів, побудований у 2018 році для російського мільярдера Олега Бурлакова, який помер у червні минулого року.

[ + – ] Яхта "Чорна перлина" (Black Pearl) Фото: charter.ly

До яхти буде придбаний менший за розміром корабель супроводу довжиною 75 метрів. На ньому розмістять вертолітний майданчик, оскільки на основному судні місця для нього не знайдеться через величезні щогли.

Також він перевозитиме автомобілі, швидкісні катери і, найімовірніше, міні-субмарину.

Нагадаємо, Джефф Безос інвестував $3 млрд доларів у стартап Altos Labs, який займеться створенням лікарського препарату, покликаного перемогти старіння та смерть.