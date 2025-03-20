В Україні відновлюють унікальний автомобіль "Мерсо-Волга" 60-х років (відео)
Саморобне авто "Мерсо-Волга" створене працівником Південмашу в Дніпрі. У його основі лежить старий Mercedes, проте своїм дизайном седан нагадує "Волгу" ГАЗ-21.
У музеї "Машини часу" в Дніпрі з’явився цікавий експонат – єдиний у своєму роді автомобіль "Мерсо-Волга". Поступово унікальний седан повертають до життя. Про нього розповіли на сайті "Наше місто".
Музей "Машини часу" відомий своєю колекцією експериментальних та саморобних авто. Зокрема, там можна побачити єдиний збережений ЗАЗ "Перспектива", який був попередником "Таврії".
"Мерсо-Волга" — доволі якісне саморобне авто. Його створив майстер Іван Ткач, який працював на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі.Важливо
Засновник музею Михайло Прудніков зазначив, що за документами це Mercedes Pullman. Коли в 60-х роках його хотіли відновити, то виявилося, що запчастини для іномарки в СРСР дістати неможливо. Саме тому народилася ідея створити для неї повністю новий кузов у стилі "Волги" ГАЗ-21.
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"Мерсо-Волга" потрапила до музею в занедбаному стані. Седан проіржавів, двигун не заводився, були проблеми з електрообладнанням, а гальма не працювали. Утім, після кількаденного ремонту автомобіль уже здатен пересуватися своїм ходом.
До речі, нещодавно в колекції музею "Машини часу" з’явився унікальний український спорткар "Торнадо".
Також Фокус розповідав про електричний кабріолет за $5000 із Миколаєва.
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