В Украине восстанавливают уникальный автомобиль "Мерсо-Волга" 60-х годов (видео)
Самодельное авто "Мерсо-Волга" создано работником Южмаша в Днепре. В его основе лежит старый Mercedes, однако своим дизайном седан напоминает "Волгу" ГАЗ-21.
В музее "Машины времени" в Днепре появился интересный экспонат — единственный в своем роде автомобиль "Мерсо-Волга". Постепенно уникальный седан возвращают к жизни. О нем рассказали на сайте "Наш город".
Музей "Машины времени" известен своей коллекцией экспериментальных и самодельных авто. В частности, там можно увидеть единственный сохранившийся ЗАЗ "Перспектива", который был предшественником "Таврии".
"Мерсо-Волга" — довольно качественное самодельное авто. Его создал мастер Иван Ткач, который работал на Южном машиностроительном заводе в Днепре.Важно
Основатель музея Михаил Прудников отметил, что по документам это Mercedes Pullman. Когда в 60-х годах его хотели восстановить, то оказалось, что запчасти для иномарки в СССР достать невозможно. Именно поэтому родилась идея создать для нее полностью новый кузов в стиле "Волги" ГАЗ-21.
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"Мерсо-Волга" попала в музей в запущенном состоянии. Седан проржавел, двигатель не заводился, были проблемы с электрооборудованием, а тормоза не работали. Впрочем, после многодневного ремонта автомобиль уже способен передвигаться своим ходом.
Кстати, недавно в коллекции музея "Машины времени" появился уникальный украинский спорткар "Торнадо".
Также Фокус рассказывал об электрическом кабриолете за $5000 из Николаева.
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