Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине создали оригинальный электрический кабриолет в ретро-стиле за $5000 (видео)

украинский электромобиль, самодельный электромобиль, электрический кабриолет
Фото: скриншот/YouTube | Электрический кабриолет создан по мотивам Austin Healey 1954 года

Самодельный кабриолет напоминает классический Austin Healey 1954 года, однако является электрокаром. Себестоимость авто составила 5000 долларов.

Related video

На улицах Николаева можно заметить нестандартный кабриолет. Оригинальное авто является электрокаром. О нем и его конструкторе рассказали в сюжете канала "Суспільне.Миколаїв".

Шота Ишхнели из Николаева уже 15 лет разрабатывает электрический транспорт — еще в 2010 году он создал электросамокат. Сейчас он изготовил для себя и на заказ уже два десятка электрокаров, среди которых также есть трициклы и коммерческие авто.

В частности, был создан фургон, который использовался для доставки хлеба по Николаеву во время перебоев с топливом в первые дни полномасштабной войны. Фокус рассказывал об этом авто.

самодельное авто, украинский электромобиль, самодельный электромобиль, электрический кабриолет, украинский электромобиль Fullscreen
Электрокар оснащен мотором на 5 л.с.
Фото: скриншот/YouTube

Шота Ишхнели создал электрический кабриолет в 2021 году. На его разработку ушло полгода и примерно 5000 долларов.

Читать также

Топ 5 лучших детективных сериалов, от которых невозможно оторваться (видео)

Украинцы могут не платить за отопление: какие есть причины

"Сдался сам" и "добивал" на глазах у прохожих: новые подробности убийства Ганулы в Одессе

Свинец не такой, как мы думаем: открытие разрушило фундаментальное правило ядерной физики

Важно
Самый дешевый в Украине: на рынок вышел электромобиль Citroen за $8500 (фото)
Самый дешевый в Украине: на рынок вышел электромобиль Citroen за $8500 (фото)

Украинский электромобиль напоминает классический британский спорткар Austin Healey 1954 года. В его основе лежит стальной каркас, а кузовные панели изготовлены из стеклопластика.

украинский электрокар, украинский электромобиль, самодельный электромобиль, электрический кабриолет Fullscreen
На создание авто ушло полгода и 5000 долларов
Фото: скриншот/YouTube

Самодельный электромобиль получил небольшой мотор на 5 л. с. (3 кВт). Дело в том, что более мощные авто сложнее зарегистрировать. Зато кабриолет недорогой в эксплуатации, ведь не требует сложного обслуживания, а 1000 км пробега стоят 120 гривен.

Ранее Фокус рассказывал о миниатюрном электрическом клоне "Гелендвагена".

Также мы писали об уникальном украинском спорткаре "Торнадо".

Читать также

Запас хода до 790 км: новый Mercedes CLA стал электромобилем (фото, видео)

В Киеве организовали выставку раритетных ретро-авто (фото)

В Киеве заметили редкий заряженный Porsche 80-х (фото)