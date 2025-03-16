В Украине создали оригинальный электрический кабриолет в ретро-стиле за $5000 (видео)
Самодельный кабриолет напоминает классический Austin Healey 1954 года, однако является электрокаром. Себестоимость авто составила 5000 долларов.
На улицах Николаева можно заметить нестандартный кабриолет. Оригинальное авто является электрокаром. О нем и его конструкторе рассказали в сюжете канала "Суспільне.Миколаїв".
Шота Ишхнели из Николаева уже 15 лет разрабатывает электрический транспорт — еще в 2010 году он создал электросамокат. Сейчас он изготовил для себя и на заказ уже два десятка электрокаров, среди которых также есть трициклы и коммерческие авто.
В частности, был создан фургон, который использовался для доставки хлеба по Николаеву во время перебоев с топливом в первые дни полномасштабной войны. Фокус рассказывал об этом авто.
Шота Ишхнели создал электрический кабриолет в 2021 году. На его разработку ушло полгода и примерно 5000 долларов.
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Украинский электромобиль напоминает классический британский спорткар Austin Healey 1954 года. В его основе лежит стальной каркас, а кузовные панели изготовлены из стеклопластика.
Самодельный электромобиль получил небольшой мотор на 5 л. с. (3 кВт). Дело в том, что более мощные авто сложнее зарегистрировать. Зато кабриолет недорогой в эксплуатации, ведь не требует сложного обслуживания, а 1000 км пробега стоят 120 гривен.
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