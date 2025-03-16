В Україні створили оригінальний електричний кабріолет у ретростилі за $5000 (відео)
Саморобний кабріолет нагадує класичний Austin Healey 1954 року, проте є електрокаром. Собівартість авто склала 5000 доларів.
На вулицях Миколаєва можна помітити нестандартний кабріолет. Оригінальне авто є електрокаром. Про нього та його конструктора розповіли в сюжеті каналу "Суспільне.Миколаїв".
Шота Ішхнелі з Миколаєва вже 15 років розробляє електричний транспорт – ще у 2010 році він створив електросамокат. Наразі він виготовив для себе та на замовлення уже два десятки електрокарів, серед яких також є трицикли та комерційні авто.
Зокрема, був створений фургон, який використовувався для доставки хліба по Миколаєву під час перебоїв із пальним у перші дні повномасштабної війни. Фокус розповідав про це авто.
Шота Ішхнелі створив електричний кабріолет у 2021 році. На його розробку пішло пів року та приблизно 5000 доларів.
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Український електромобіль нагадує класичний британський спорткар Austin Healey 1954 року. В його основі лежить сталевий каркас, а кузовні панелі виготовлені зі склопластику.
Саморобний електромобіль отримав невеликий мотор на 5 к. с. (3 кВт). Річ у тім, що потужніші авто складніше зареєструвати. Зате кабріолет недорогий в експлуатації, адже не потребує складного обслуговування, а 1000 км пробігу коштують 120 гривень.
Раніше Фокус розповідав про мініатюрний електричний клон "Гелендваген".
Також ми писали про унікальний український спорткар "Торнадо".