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Король дороги: представлений найпотужніший і найдорожчий Ford Mustang

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Фото: Ford | Ford Mustang Shelby GT500KR отримав 900-сильний V8

Усього випустять лише 225 900-сильних Ford Mustang Shelby GT500 KR. Версію присвятили 60-річчю Shelby American.

США презентували новий Ford Mustang Shelby GT500 KR. Це найекстремальніша версія Mustang за всю 57-річну історію моделі. Про це повідомляє офіційний вебсайт Ford.

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Усього випустять 225 таких купе
Фото: Ford

Ford Mustang Shelby GT500 KR приурочили до 60-річчя компанії Shelby American. Абревіатура KR розшифровується як King of Road ("король дороги"). Однойменну модель Shelby випускали ще в 1968 році.

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Капот, дах та антикрило — карбонові
Фото: Ford

Shelby GT500 KR – найпотужніший Ford Mustang, адже після доопрацювання його 5,8-літровий компресорний V8 видає понад 900 к. с. Крім того, у підвісці з'явилися нові регульовані пружини та стабілізатори, а адаптивні амортизатори переналаштовані.

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Впізнається новий Ford Mustang Shelby GT500 KR за карбоновим обвісом та антикрилом. З вуглеволокна також виконані дах та капот. Встановлено й спеціальні 20-дюймові литі диски, а салон перетягнули дорожчою шкірою.

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Ціна стартує зі 127 895 доларів
Фото: Ford

Усього випустять лише 225 таких купе, з них 180 – для США. З огляду на характеристики, ціна Ford Mustang Shelby GT500 KR невисока – стартує зі 127 895 доларів. А власники стандартних GT500 зможуть звернутися до Shelby American та приблизно за 60 тис. доларів тюнінгувати свої авто до стандарту KR.

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