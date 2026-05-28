Один із 999: раритетний суперкар Ferrari за $2 мільйони розбили в серйозній ДТП (відео)

У Великій Британії потрапило в ДТП рідкісне купе Ferrari 812 Competizione. Лімітований заряджений суперкар отримав серйозні ушкодження і не факт, що його вдасться відновити.

Серйозна аварія мала місце в Шотландії на початку цього тижня. Подробиці інциденту повідомив сайт Carscoops.

ДТП сталася на двосмуговій заміській трасі. Наразі її причини ще встановлюють, проте пошкодження Ferrari 812 Competizione вказують, що швидкість авто була чималою.

Суперкар Ferrari втратив капот та задній бампер, у нього постраждали передня частина, лівий бік та "корма". У салоні спрацювали подушки безпеки, тому водій не отримав травм і самостійно вибрався з авто.

Ferrari 812 Competizione належав дилеру дорогих авто з Нідерландів. Торік саме цей суперкар матового синього кольору виїхав на німецький автобан і розігнався там до 330 км/год.

Зараз ціна Ferrari 812 Competizione сягає 2 мільйонів доларів. Усього з 2021 по 2024 рік виготовили лише 999 таких купе. Авто полегшили, а потужність його 6,5-літрового V12 збільшили до 830 сил.

Ferrari 812 Competizione оснащений 830-сильним V12 Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari 812 Competizione здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 340 км/год. Він оснащений адаптивними амортизаторами, керованими задніми колесами та карбоново-керамічними гальмами.

