Ferrari представили унікальний суперкар на честь 75-річчя бренду (фото)

Унікальний суперкар виготовлено на замовлення одного з клієнтів. Ferrari 812 Competizione оснащений 830-сильним двигуном V12 і здатний розвивати швидкість до 340 км/год.

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Ferrari представили унікальний суперкар Ferrari 812 Competizione, який присвячений 75-річчю бренду. Автомобіль пофарбований в унікальний червоний колір. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Цей Ferrari 812 Competizione пофарбований в унікальний матовий колір Rosso F1-75. Він натхненний болідами "Формули-1" 2022 року.

Зовнішній вигляд доповнюють чорні колісні диски з жовтими смугами. За дизайн цього суперкара відповідає підрозділ Ferrari Tailor Made.

Ззаду з'явилася чорна смуга, на якій зображено логотип 75-річчя Ferrari. Цікаво те, що компанія святкувала ювілей у 2022 році.

Ззаду з'явився ювілейний логотип Фото: Ferrari

Інтер'єр також отримав унікальне оформлення. Сидіння виконані в синьому кольорі, а в оздобленні салону присутні карбон і алюміній.

Сидіння виконані в синьому кольорі Фото: Ferrari

Суперкар виконаний в єдиному екземплярі. Невідомо, скільки грошей він коштував новому власнику.

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Ferrari 812 Competizione оснащений 6,5-літровим двигуном V12 потужністю 830 к.с. і 695 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

Раніше Фокус писав, що на аукціон виставили болід "Формули-1" Ferrari F2001b, який належав знаменитому перегоннику Міхаелю Шумахеру.