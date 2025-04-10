Семейный премиум: в Киеве засветился редкий британский универсал 2000-х (фото)

В Киеве заметили Rover 75 2005 года в кузове универсал. Необычное британское авто премиум-класса является раритетом на украинских дорогах.

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Фотографии Rover 75 обнародовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Rover 75 — последний флагман британской марки, который выпускали вплоть до ее банкротства в 2005 году. Если премиальный седан официально продавался в Украине, то универсал Tourer не был представлен на нашем рынке.

Rover 75 Tourer — редкий премиальный универсал — редкий премиальный универсал Фото: Topcars UA

4,8-метровый Rover 75 Tourer отличается элегантным дизайном в ретростиле. Авто обращает на себя внимание благодаря радиаторной решетке "под старину" и большому количеству хрома.

Салон Rover 75 обычно отделан кожей и деревом и также выполнен в неоклассическом стиле. Объем багажника универсала составляет 400-1222 л.

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Rover 75 выпускали с бензиновыми и дизельными двигателями на 4, 6 и даже 8 цилиндров мощностью от 116 до 260 л.с. Интересно, что четырех и шестицилиндровые варианты были переднеприводными, а версия с V8 — заднеприводной. Также существовала спортивная модификация MG ZT.

Салон авто выдержан в ретростиле Фото: Rover

Этот универсал Rover 75 Tourer — модель последней серии. Автомобиль оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем, который предлагался в двух версиях — атмосферной 120-сильной и 150-сильной с турбонаддувом.

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