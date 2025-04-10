Сімейний преміум: у Києві засвітився рідкісний британський універсал 2000-х (фото)

У Києві помітили Rover 75 2005 року в кузові універсал. Незвичне британське авто преміумкласу є раритетом на українських дорогах.

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Фотографії Rover 75 оприлюднили на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Rover 75 – останній флагман британської марки, який випускали аж до її банкрутства в 2005 році. Якщо преміальний седан офіційно продавався в Україні, то універсал Tourer не був представлений на нашому ринку.

Rover 75 Tourer — рідкісний преміальний універсал Фото: Topcars UA

4,8-метровий Rover 75 Tourer вирізняється елегантним дизайном у ретростилі. Авто звертає на себе увагу завдяки радіаторній решітці "під старовину" та великій кількості хрому.

Салон Rover 75 зазвичай оздоблений шкірою та деревом і також виконаний у неокласичному стилі. Об’єм багажника універсала становить 400-1222 л.

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Rover 75 випускали із бензиновими і дизельними двигунами на 4, 6 та навіть 8 циліндрів потужністю від 116 до 260 к. с. Цікаво, що чотирьох та шестициліндрові варіанти були передньопривідними, а версія із V8 – задньопривідною. Також існувала спортивна модифікація MG ZT.

Салон авто витриманий у ретростилі Фото: Rover

Цей універсал Rover 75 Tourer – модель останньої серії. Автомобіль оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном, який пропонували у двох версіях – атмосферній 120-сильній та 150-сильній з турбонаддувом.

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