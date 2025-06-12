На зло стереотипам: нові BMW зможуть самостійно вмикати показники повороту (фото)

Нові електромобілі BMW отримають інноваційну функцію — вони автоматично вмикатимуть показники поворотів.

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Про це повідомляє сайт The Verge.

Автоматичні "поворотники" BMW з’являться на електрокарах нового сімейства Neue Klasse. Першим цю функцію отримає кросовер BMW iX3 – електричний аналог моделі X3, який повинні презентувати вже восени на автошоу в Мюнхені. Технологія є частиною оновленого комплексу електронних "помічників".

Першим нову функцію отримає електромобіль BMW iX3 Фото: BMW

Електромобіль BMW iX3 оснастять додатковою камерою в салоні, яка слідкуватиме за рухом очей водія. Якщо той подивиться в дзеркало заднього виду і почне поворот чи зміну смуги руху, то показник повороту увімкнеться автоматично.

У випадку, якщо водій захоче здійснити маневр, не подивившись у дзеркало, то автомобіль опиратиметься – залишатиметься в смузі і відмовлятиметься повертати чи змінювати смугу (очевидно активуватиметься функція утримання в смузі руху).

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Нова функція не лише покращить безпеку руху, але й боротиметься із поширеним стереотипом, що чимало водіїв BMW буцімто часто не вмикають показники повороту. Цій темі присвячено чимало жартів та інтернет-мемів.

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