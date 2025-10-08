Ferrari, Porsche і Corvette: у Львові відкрився музей з ексклюзивними ретроавто (фото)

У Львові відкрився музей ретроавтомобілів VIK CARS. У його експозиції нараховується три десятки ексклюзивних авто, причому вартість деяких із них вимірюється сотнями тисяч доларів.

Автомузей VIK CARS у Львові уже відкрив двері. Фото його колекції опублікував у Facebook автоколекціонер Роман Фернеза.

VIK CARS – музей ретроавтівок із приватної колекції співзасновника "АТБ" Віктора Карачуна. Раніше експозиція була у Дніпрі та називалася Old Cars Gallery, проте через війну її довелося перевезти до Львова на вулицю Стрийську, 32.

Ferrari 246 Dino GTS Фото: Роман Фернеза

Музей ретроавтомобілів VIK CARS має одну з найкращих колекцій в Україні. Саме там можна побачити, наприклад, Ferrari 246 Dino GTS 1974 року вартістю приблизно пів мільйона доларів чи Jaguar E-Type, який Енцо Феррарі назвав найкрасивішим авто у світі.

Також у експозиції є розкішні Packard Single Eight 1925 року та Bentley 4 Litre 1939 року, рідкісний британський Lagonda LG6 та одразу кілька кабріолетів Mercedes-Benz 30-х.

Jaguar XK150 і E-Type Фото: Роман Фернеза

Серед повоєнних спорткарів – Jaguar XK150, Austin-Healey 3000 Triumph TR3. Надзвичайно рідкісним є купе BMW 503 – цих авто виготовили лише 412.

Американський автопром 50-х репрезентують інноваційні купе-кабріолет Ford Galaxie Skyliner зі складним металевим дахом та Cadillac Eldorado Brougham з кондиціонером, електроприводом сидінь, круїз-контролем та гідропневматичною підвіскою.

Кабріолети Mercedes-Benz Фото: Роман Фернеза Packard Single Eight Фото: Роман Фернеза Lagonda LG6 Фото: Роман Фернеза Ford Galaxie Skyliner Фото: Роман Фернеза Cadillac Eldorado Brougham Фото: Роман Фернеза Austin-Healey 3000 і Triumph TR3 Фото: Роман Фернеза Porsche 911 Фото: Роман Фернеза

Крім того, в музей ретроавтомобілів VIK CARS у Львові привезли знаменитий культовий Chevrolet Corvette Stingray, кілька ранніх Porsche 911 та Mercedes SL Pagoda, відомий за фільмом "Достукатися до небес".

До речі, нещодавно у київському автомузеї "Колеса історії" з'явився рідкісний BMW 70-х із цікавою історією.

Також Фокус розповідав, що у Словаччині помітили раритетний Maybach 2003 року на українських номерах.