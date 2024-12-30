Німці назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)

Німецький автоклуб ADAC оцінив 84 протестованих машини. Серед найкращих авто року переважають електрокари, а серед найгірших — бюджетні моделі.

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У Німеччині опублікували рейтинг нових автомобілів. Сформував його Загальнонімецький автоклуб ADAC, який є найбільшим у Європі. Результати опублікували на сайті цієї організації.

BMW i5 Фото: BMW

Рейтинг ADAC створили за результатами тест-драйвів. Загалом у 2024 році було випробувано 84 авто різних класів та цінових категорій. Найдешевшим був Hyundai i10, а найдорожчим – Porsche Taycan.

Porsche Taycan Фото: Porsche

Автоклуб ADAC має свою шкалу оцінювання, де найвищою оцінкою вважається 1 бал, а найнижчою – 5 балів. Цьогоріч прийнятні оцінки отримали 74 авто, а серед лідерів рейтингу чимало електрокарів.

Найкращий результат показав електромобіль Volkswagen ID.7 – 1,5 бала. Його оцінили за великий запас ходу, практичність і простору версію універсал.

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Також високі оцінки отримали електромобілі BMW i5, Porsche Taycan та Skoda Enyaq (по 1,6 бала).

Найкращі авто 2024 року за версією ADAC:

Volkswagen ID.7 – 1,5 бала. BMW i5 – 1,6. Porsche Taycan – 1,6. Skoda Enyaq – 1,6. Kia EV9 – 1,7. Mercedes EQE SUV – 1,7. Skoda Superb Combi – 1,7. Audi Q4 Sportback e-tron – 1,8. Genesis G80 Electrified – 1,8. Lucid Air – 1,8.

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Справжній ексклюзив: найдорожчі автомобілі 2024 року (фото)

Найнижчі оцінки отримали переважно бюджетні моделі. Антилідером став кросовер Dacia Duster (4,1 бала), проте варто відзначити, що тестували модель попереднього покоління.

Найнижчу оцінку отримав кросовер Dacia Duster попереднього покоління Фото: Dacia

Найгірші авто року:

Dacia Duster – 4,1 бала. KGM/SsangYong Tivoli – 3. KGM/SsangYong Torres – 2,9. Kia Picanto – 2,9. Hyundai i10 – 2,9. Suzuki Swift – 2,7. Hyundai i20 – 2,7. Nissan Juke – 2,6. MG3 Hybrid – 2,6. Subaru Crosstrek – 2,5.

До речі, раніше в Німеччині назвали найбільш і найменш надійні авто з пробігом.

Також Фокус розповідав про кращі авто року на думку американців.