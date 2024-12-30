Німці назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)
Німецький автоклуб ADAC оцінив 84 протестованих машини. Серед найкращих авто року переважають електрокари, а серед найгірших — бюджетні моделі.
У Німеччині опублікували рейтинг нових автомобілів. Сформував його Загальнонімецький автоклуб ADAC, який є найбільшим у Європі. Результати опублікували на сайті цієї організації.
Рейтинг ADAC створили за результатами тест-драйвів. Загалом у 2024 році було випробувано 84 авто різних класів та цінових категорій. Найдешевшим був Hyundai i10, а найдорожчим – Porsche Taycan.
Автоклуб ADAC має свою шкалу оцінювання, де найвищою оцінкою вважається 1 бал, а найнижчою – 5 балів. Цьогоріч прийнятні оцінки отримали 74 авто, а серед лідерів рейтингу чимало електрокарів.
Найкращий результат показав електромобіль Volkswagen ID.7 – 1,5 бала. Його оцінили за великий запас ходу, практичність і простору версію універсал.
Також високі оцінки отримали електромобілі BMW i5, Porsche Taycan та Skoda Enyaq (по 1,6 бала).
Найкращі авто 2024 року за версією ADAC:
- Volkswagen ID.7 – 1,5 бала.
- BMW i5 – 1,6.
- Porsche Taycan – 1,6.
- Skoda Enyaq – 1,6.
- Kia EV9 – 1,7.
- Mercedes EQE SUV – 1,7.
- Skoda Superb Combi – 1,7.
- Audi Q4 Sportback e-tron – 1,8.
- Genesis G80 Electrified – 1,8.
- Lucid Air – 1,8.
Найнижчі оцінки отримали переважно бюджетні моделі. Антилідером став кросовер Dacia Duster (4,1 бала), проте варто відзначити, що тестували модель попереднього покоління.
Найгірші авто року:
- Dacia Duster – 4,1 бала.
- KGM/SsangYong Tivoli – 3.
- KGM/SsangYong Torres – 2,9.
- Kia Picanto – 2,9.
- Hyundai i10 – 2,9.
- Suzuki Swift – 2,7.
- Hyundai i20 – 2,7.
- Nissan Juke – 2,6.
- MG3 Hybrid – 2,6.
- Subaru Crosstrek – 2,5.
До речі, раніше в Німеччині назвали найбільш і найменш надійні авто з пробігом.
Також Фокус розповідав про кращі авто року на думку американців.