Новітній спорткар Dodge Charger 2025 розбили невдовзі після покупки (фото)
Перший електромобіль Dodge Charger потрапив у аварію після усього 1000 км пробігу. Ушкодження авто здаються незначними, проте в салоні спрацювали подушки безпеки.
Новий Dodge Charger 2025 зовсім недавно вийшов на ринок, а спортивне авто вже встигли розбити в ДТП. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Це купе Dodge Charger Daytona придбали не так давно і воно проїхало усього 1097 км. Спортивний електрокар потрапив у аварію в Техасі.
На фото пошкодження Dodge Charger Daytona здаються незначними – у нього постраждали капот, бампер і оптика. Утім, у салоні спрацювали подушки безпеки, що свідчить про серйозний удар. Також не виключено, що є пошкодження всередині. Невдовзі автомобіль продаватимуть на аукціоні IAAI.Важливо
У ДТП потрапив електромобіль Dodge Charger Daytona R/T вартістю від 59 595 доларів. До того ж, спорткар має низку опцій – 20-дюймові диски, шкіряний салон та спортивні крісла з електроприводом.
Новий Dodge Charger Daytona R/T оснащений повнопривідною установкою з піковою потужністю 496 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,7 с і розвинути 220 км/год. Із батареєю ємністю 100,5 кВт∙год запас ходу становить 510 км.
До речі, нещодавно розбили і перший електромобіль Tesla Model Y Juniper. Кросовер проїхав усього 300 км.
Також Фокус розповідав, що в Києві розбили рідкісний тюнінгований кросовер Lamborghini.