Новейший спорткар Dodge Charger 2025 разбили вскоре после покупки (фото)

Первый электромобиль Dodge Charger попал в аварию после всего 1000 км пробега. Повреждения авто кажутся незначительными, однако в салоне сработали подушки безопасности.

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Новый Dodge Charger 2025 совсем недавно вышел на рынок, а спортивное авто уже успели разбить в ДТП. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто продадут на аукционе Фото: IAA

Это купе Dodge Charger Daytona приобрели не так давно и оно проехало всего 1097 км. Спортивный электрокар попал в аварию в Техасе.

У Dodge Charger повреждена передняя часть Фото: IAA

На фото повреждения Dodge Charger Daytona кажутся незначительными — у него пострадали капот, бампер и оптика. Впрочем, в салоне сработали подушки безопасности, что говорит о серьезном ударе. Также не исключено, что есть повреждения внутри. Вскоре автомобиль будет продаваться на аукционе IAAI.

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В ДТП попал электромобиль Dodge Charger Daytona R/T стоимостью от 59 595 долларов. К тому же, спорткар имеет ряд опций — 20-дюймовые диски, кожаный салон и спортивные кресла с электроприводом.

В салоне сработали подушки безопасности Фото: IAA

Новый Dodge Charger Daytona R/T оснащен полноприводной установкой с пиковой мощностью 496 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 220 км/ч. С батареей емкостью 100,5 кВт∙ч запас хода составляет 510 км.

Кстати, недавно разбили и первый электромобиль Tesla Model Y Juniper. Кроссовер проехал всего 300 км.

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