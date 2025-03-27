Новейший спорткар Dodge Charger 2025 разбили вскоре после покупки (фото)
Первый электромобиль Dodge Charger попал в аварию после всего 1000 км пробега. Повреждения авто кажутся незначительными, однако в салоне сработали подушки безопасности.
Новый Dodge Charger 2025 совсем недавно вышел на рынок, а спортивное авто уже успели разбить в ДТП. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Это купе Dodge Charger Daytona приобрели не так давно и оно проехало всего 1097 км. Спортивный электрокар попал в аварию в Техасе.
На фото повреждения Dodge Charger Daytona кажутся незначительными — у него пострадали капот, бампер и оптика. Впрочем, в салоне сработали подушки безопасности, что говорит о серьезном ударе. Также не исключено, что есть повреждения внутри. Вскоре автомобиль будет продаваться на аукционе IAAI.Важно
В ДТП попал электромобиль Dodge Charger Daytona R/T стоимостью от 59 595 долларов. К тому же, спорткар имеет ряд опций — 20-дюймовые диски, кожаный салон и спортивные кресла с электроприводом.
Новый Dodge Charger Daytona R/T оснащен полноприводной установкой с пиковой мощностью 496 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 220 км/ч. С батареей емкостью 100,5 кВт∙ч запас хода составляет 510 км.
Кстати, недавно разбили и первый электромобиль Tesla Model Y Juniper. Кроссовер проехал всего 300 км.
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