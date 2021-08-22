"Я выбиваю 98 из 100, стреляя боевыми". Ольга Сумская о Роксолане, стрельбе, отце и власти

Накануне своего 55-летия известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала Фокусу, как получила роль Роксоланы, за что ей дали значок "Меткий стрелок", зачем будущий президент Зеленский носил ее на руках и почему день рождения она отпразднует с двумя мужьями — нынешним и бывшим

Для Украины Ольга Сумская — знаковая фигура. В первую очередь потому, что сыграла Роксолану, культовую для нас историческую личность: украинскую девушку, которая, будучи наложницей в турецком гареме, стала женой султана Сулеймана, правительницей Османской империи, и заложила основу такого явления, как женский султанат, — когда дамы оказывали решающее влияние на турецкую власть.

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ТОП-10 сериалов Независимой Украины

В список лучших украинских сериалов, по версии читателей focus.ua, вошли два телефильма с участием актрисы: "Роксолана" (1997–2003) и "Гречанка" (2015), причем Роксолана заняла 5-е место. Высокобюджетный турецкий сериал о Роксолане "Великолепный век" (2011–2014) затмил отечественный, снятый за копейки… Но только не исполнительницу главной роли Ольгу Сумскую. И это неудивительно, ведь актриса обладает многими качествами, свойственными Роксолане: красотой, сексуальностью, волей и решительностью брать от власти то, что та в состоянии дать. Когда-то она признавалась: Кучма ей дал квартиру, Черновецкий отремонтировал спортплощадку возле дома, а Янукович снес там старую школу и построил новую.

[ + – ] Ольга Сумская обладает многими качествами, свойственными Роксолане Фото: Марина Брикимова

В целом Сумская снялась в более чем 100 фильмах. Роли ей доставались с не менее боевым характером, чем у турецкой императрицы: например, в боевике "Агент" (2013) она сыграла врача, занимающегося бактериологическим оружием, а в фильме "Я кукла" (2002) была в роли киллера.

Помимо украинских фильмов последних лет, где она часто играет идущих напролом бизнесвумен, Сумская снялась в популярном польском сериале "Блондинка" ( 2010–2020), сыграв заробитчанку-массажистку, не без применения экстрасенсорных способностей вышедшую замуж за мэра. Не напоминает ли это карьеру Роксоланы?

"Я несколько лет не общалась с режиссером Борисом Небиеридзе, мы были врагами. Но на пробах он воскликнул: "Я ее нашел! Вот моя Роксолана!ʼ

Расскажу еще одну историю, подтверждающую характер нашей героини. Студия и телеканал не соглашались, чтобы я сделал репортаж со съемок сериала, который они финансировали. Точнее, пускали меня туда только после конкурирующего издания. Я позвонил Ольге, и она выручила: прямо со съемок надиктовала обстановку, сценку и даже при помощи своего мобильного помогла взять в перерыве комментарии у актеров-коллег. Пиарщики обоих медиагигантов были чрезвычайно удивлены, когда два репортажа вышли одновременно. Как я смог побывать на площадке?! Это мой единственный репортаж с места, где я не был. А ведь Сумская могла сказать, как частенько делают наши мужчины-звезды: "От меня здесь ничего не зависит, я не продюсер и т. п.".

Но пусть внешность вас не обманывает: у этой красотки — железный характер!

Сериал 20-летней давности "Роксолана" читатели focus.ua поставили на 5-е место в рейтинге, что говорит о его живучести. Расскажите, как вы попали в этот проект?

— Мы были первопроходцами. Тогда украинские сериалы никто не снимал, тем более масштабные. Режиссеру Борису Небиеридзе удалось это сделать вместе с Зиновием Куликом, руководителем "Первого канала". Они инициировали создание "Роксоланы", хотя этот сценарий лежал уже несколько лет в столе у каждого пятого режиссера.

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Это чудное стечение обстоятельств в моей жизни, которое повлияло на судьбу. Хотя как я была утверждена на эту роль, — это тоже невероятная история, потому что на тот момент я была в ссоре с Борисом Константиновичем. Я снималась в главной роли в его фильме "Горы дымят" (1988). Мне было 22 года, там были заняты моя сестра Наталья Сумская, Иван Гаврилюк и другие замечательные артисты. Но через три дня съемок в Карпатах режиссер решил заменить исполнительницу главной роли! Для меня это был удар. Почему?

Мне все не нравилось на площадке. Костюм, лошадь, которая была размером с пони, — при моем росте 1 м 78 см у меня ноги волочились по земле. Мне неудобно на ней было скакать. Сейчас я бы с удовольствием поджала их и понеслась, а тогда была вспыльчивой максималисткой и могла сказать в лицо режиссеру все, что думаю. Теперь я научилась толерантности и дипломатии. А тогда не срослось — Борис меня снял с роли в этой мелодраме.

Вы сразу ее превратили в боевик.

— Наверное [смеется]. Я несколько лет не общалась с Борисом, мы были фактически врагами. Как вдруг узнаю в коридоре Дома кино, встретив там Раису Недашковскую, мою прекрасную коллегу, про кастинг на "Роксолану". Она мне: "Что стоишь — беги к телефону, звони второму режиссеру, проси у Бори, чтобы он тебя пробовал, потому что ты — Роксолана!"

Это засело мне в душу. Я наступила на горло честолюбию и позвонила второму режиссеру Ире Иващенко: "Ирочка, хочу встретиться с Борисом и попробовать себя в роли Роксоланы". Она мне: "Оля, ты с ума сошла?! Вы не ­общаетесь несколько лет!" — "А ты, — говорю, — попробуй. Думаю, уже страсти улеглись. Лично я не держу никакой обиды и делаю шаг навстречу". Важно сделать этот первый решительный шаг… с парашютом!

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Она поговорила с Борисом и на следующий день мне назначили встречу.

Это были невероятные пробы! Эмоциональные, со слезами. Борис дал мне сцену расставания с женихом. Крымские татары украли мою героиню со свадьбы. А потом она встретилась с женихом в Турции спустя много лет, по версии книги Осипа Назарука. Роксолана надрывно кричит: "Мое сердце уже не с тобой! Я люблю Сулеймана!" А внутри меня фраза: "Сейчас или никогда!"

Боря говорит: "Стоп, камера", — и произносит сакраментальную фразу (он грузин, поэтому она звучит колоритно, с небольшим южным акцентом): — "Я ее нашел! Вот моя Роксолана!" На эту роль было больше 200 претенденток. Но он ждал, не утверждал. И я ему благодарна за эту роль, за такой подарок судьбы.

Отцовские дубы

Ваша актерская династия родом из села Верблюжка. А Настя Лисовская — из небольшого местечка Рогатин. Тем не менее и вы, и она достигли больших высот, каждая в своей сфере.

"На первом курсе театрального я выбила 98 из 100. Мне это все пригодилось, когда я сыграла снайпера в фильме "Я кукла"

— Можно провести такие аналогии. Хоть я и родилась во Львове, но люблю Верблюжку — там, можно сказать, наше родовое гнездо. Оттуда отцовская линия. Там я провела замечательный период своего детства. Я периодически бываю в тех местах.

Расскажу эпизод, который со мной произошел весной этого года во время гастролей в Кропивницком. Мы были там со спектаклем "Мастер и Маргарита". Садимся в автобус и едем по навигации. Но каким-то дивным образом вдруг проезжаем Верблюжку, хотя туда не собирались. Я прошу водителя остановиться. Спрашиваю: "Почему ты вообще сюда заехал?" Он говорит: "Навигация привела". Я вижу дубы, посаженные моим папой. И уверена, что это он нас сюда привел, но как — не могу объяснить. Я обняла эти дубы, которые он посадил маленькими, взяв саженцы от семисотлетнего дуба в Запорожье. Папа привез дубочки и посадил в этом селе — там, где была наша хата. Сейчас ее нет, только деревья, кусты, колодец. Но зато есть табличка, что дубы посажены народным артистом Украины Вячеславом Сумским, отцом народных артисток Натальи и Ольги Сумских. И табличка, где была хата. Это теперь местная достопримечательность.

Я обнимаю эти огромные, выросшие дубы, как своего отца, — слезы градом. И чувствую взаимосвязь поколений, потому что 45 лет назад помню эти дубочки крошечными.

Точно в цель

Вы в детстве ходили в очках, но в своей школе в Верблюжке, как гласит легенда, выбили в тире 96 из 100. Как?

— Я сама тогда была поражена [смеется]. Дело в том, что если очки поставить под наклоном — резкость появляется. Я была в детстве в этих очках гадким утенком. Как меня только ни называли: Батискаф, Стекольщик. Но мне даже значок "Меткий стрелок" дали и зауважали. Я просто внимательно прислушалась к рекомендации педагога, как целиться, затаив дыхание. И выбила несколько десяток подряд. Недаром женщины — отличные снайперы. На первом курсе театрального я выбила 98 из 100. Мне это все пригодилось, когда я сыграла снайпера в фильме "Я кукла" с Сашей Домогаровым. Причем приходилось стрелять боевыми из пистолета Стечкина, а у него серьезная отдача.

Когда в вашем антрепризном спектакле "Два анекдота на ужин" по новелле Чехова "Медведь" ваш муж и партнер по сцене Виталий Борисюк вызывает вас на дуэль, он в курсе, насколько рискует?

— Борисюк побаивается и говорит: "Мама, проверь, не заряжен ли револьвер?" Он отлично знает о моих навыках. Когда у знакомых постреляли из Макарова — так в мишени моих было несколько "десяток", а его пули — рядом. У меня эта мишень сфотографирована.

Когда в вас "проснулась" красавица? Вы же сами говорите, что в школе были гадким утенком: высокой, в очках.

— Наверное, на первом курсе. Мне стали педагоги говорить, что я выразительная. Я прямо крылья за спиной почувствовала. В театре Леси Украинки, куда пришла работать, меня поддержала Ада Николаевна Роговцева. Она заметила, что нужно давать роли этой молодой актрисе: "Вы что, не видите, это героиня". И вскоре у меня появились роли — это был светлый период в моей жизни. А потом появилось и кино.

Хорошие дороги

Вы обмолвились в одном интервью, что прошлым властям в Украине свойственны были широкие жесты. При Кучме вам дали квартиру, Янукович построил школу, а Черновецкий оборудовал спортплощадку недалеко от вашего дома. Что сейчас? Этой власти свойственны широкие жесты и волевые решения, где они есть, где их нет?

— Сложный вопрос. Я не вижу волевых решений власти в поддержке культуры и спорта. Бе­зусловно, мы благодарны нашим спортсменам, но могло быть и больше олимпийских медалей, если бы государство активнее поддерживало спорт. А также кино, классическую музыку, живопись — те основополагающие направления, которые формируют культуру в человеке.

[ + – ] На роль "Роксоланы" было больше 200 претенденток Фото: Марина Брикимова

Раньше были бесплатные кружки для талантов, потому что не все способны заплатить за дорогостоящие курсы: государство думало о доступности этих услуг. А сейчас талантливые кадры уезжают из страны. Статистика, которую я сейчас вижу, ужасающая.

Актер стал президентом — это человек из вашего цеха. Почему бы ему не направить государственные ресурсы на развитие культуры, ведь это его бывшая сфера деятельности, которую он прекрасно знает?

— Я не могу давать оценку сегодняшнему положению Зеленского. Вчера, да, мы с ним обнимались на сцене, и Владимир Александрович даже носил меня на руках в скетчах [смеется]. Я играла его маму в одной из сценок "Квартала". Тогда мы задавали ему вопрос: "А идешь ли ты в президенты?" Он реагировал на это с недоумением, отвечая загадочно — ни да, ни нет.

Когда это произошло, все были ошарашены и возлагали большие надежды на его правление. Он тогда сказал: "Главное, чтобы закончилась война". Но прошло два года, а война все еще не закончилась. Хотя какие-то направления его деятельности мне нравятся. Очень хотелось бы назвать сегодняшний период Ренессансом. Возможно, мы к этому приближаемся — пока это Предренессанс.

Я хочу сказать о позитиве. Мы постоянно гастролируем, ездим по нашим дорогам, и как мы их раньше проклинали! Точнее, их отсутствие! Как вдруг они впервые за 30 лет появились. Вижу, что асфальт кладут качественно. Значит, можем строить и не красть при этом. Я имею возможность сравнивать: много лет снимаюсь в Польше и вижу, какие там шоссе. И сейчас у нас такие же. Побороли коррупцию в автодоре — значит, это возможно и в других сферах.

Вы единственная из украинских актрис, которая долго снимается за рубежом — в Польше. Расскажите, как это случилось?

— Я выучила польский язык и сумела адаптироваться и стать своей в той команде. Но, к сожалению, съемки "Блондинки" из-за локдаунов временно прекращены. Поляки меня в прошлом году звали, моя роль есть в сценарии, уже как жены мэра.

"Впервые за 30 лет у нас появились дороги с качественным асфальтом, как в Польше! Значит, можем строить и не красть при этом!ʼ

22 августа, в ваш день рождения, у вас антрепризный спектакль "Сублимация любви", где играют ваш бывший супруг и настоящий — Евгений Паперный и Виталий Борисюк. Как вы умудряетесь объединять всех под своим крылом?

— Вы правы, есть во мне какое-то объединяющее начало. Но не только и не столько для себя. Я могу объединять и людей микрорайона, например, против застройщиков. Сейчас мы решаем вопрос по поводу моратория на Павловский сквер, Старую обсерваторию, могилу Вещего Олега — это все уникальные места. 25 лет держим оборону! Сейчас опять хотят построить там очередной банальный небоскреб, а мы пытаемся все это остановить. Я предупреждаю: кто к нам придет с этими небоскребами — вам несдобровать!

Что Сумская стреляет хорошо — все уже поняли из вышесказанного.

— [Смеется.] Да, я тут живу на верхних этажах, но, конечно, это мы шутим! Тем не менее бывшие инвесторы, которые покушались на это место, уже его перепродали. Если надо, мы поднимем народ, но Павловский сквер не сдадим!

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После старшей дочери Антонины у вас уже и младшая Аня пошла по актерской стезе. Как вы к этому относитесь: помогаете ей или, напротив, не одобряете?

— Не мешаю. Я сама боялась, что родители-актеры придут посмотреть на мои постановки на втором-третьем курсе, вдруг не оправдаю их надежд. По­этому допустила их к просмотру только на четвертом, когда была уверена в себе. Аня просит пока не вмешиваться в творческий процесс — приду на четвертом курсе.

Где вы сейчас заняты?

— На канале "Дом" снимаюсь в комедийном сериале "Фима", где играю маму и бабушку одного семейства. У меня довольно экстравагантный персонаж. Но я не строю всех, как часто бывает, здесь всех строит зять — Ефим Константиновский. Скоро премьера.

Из пожеланий себе: хочу попасть в полнометражное кино. Я, как известно, люблю яркие характерные роли. А день рождения отметим шампанским после спектакля 22 августа с бывшим мужем и настоящим — в таком чудесном треугольнике [смеется].