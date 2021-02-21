Жертвы, ведьмы, в лучшем случае батраки. Как показывают украинцев в зарубежном кино

Найти симпатичного персонажа не так-то просто. Украинец в зарубежном кино — это чаще всего либо маргинал, либо криминал. Увы, нас так видят… Хотя, как всегда, есть и исключения.

В нашем титулованном фильме "Атлантида" (2019) Украина в 2025 году победила в войне на Донбассе, и хотя территория ОРДЛО превратилась в пустыню, там есть надежда на светлое будущее. Западные кинематографисты в прогнозах относительно Украины гораздо жестче.

Антиутопии

На первом месте по мрачности — британский рейтинговый сериал "Годы" (2019), который транслировался BBC и HBO. Его рейтинг на Rotten Tomatoes — 96% от кинокритиков и 98% от зрителей. То есть картина вызвала шквальный восторг. Но чем восхитилась публика?

Жанр "Годов" — социальная фантастика, форма подачи в стиле британского документального театра: демонстрируется жизнь большой семьи на фоне теленовостей, где хроника мировых событий показана как череда переворотов, войн и прочих социальных катаклизмов.

[ + – ] кадр из сериала "Годы"

Действие охватывает период с 2019 по 2034 год. С Украиной они "расправились" в 2022-м. Здесь произошел государственный переворот для "наведения порядка" — на телеэкране мелькают кадры майданной хроники. Сценаристы сериала намекают, что в 2014 году в Украине произошел прозападный политический поворот, а в 2022-м случился провосточный. В результате политики, захватившие власть, попросили РФ ввести войска и население лояльно отнеслось к российским "миротворцам". На референдуме 97% украинцев поддержали Россию (механизм явно списан с крымского варианта) и только 3% — "приверженцы демократии". Многие из них эмигрируют в Британию, которая им не сильно рада, поскольку в политике там преобладают правые, а значит, британцы против эмигрантов.

В британском лагере для беженцев оказывается украинец Виктор. Он гей — новая украинская власть к таким людям нетерпима. В Англии Виктор заводит роман с британцем (из прагматичных соображений в том числе), который ради него жертвует жизнью.

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В другом американском фильме, фантастическом боевике "Смертельная зона" (2021) от Netflix, время действия — 2036 год, но ситуация с Украиной, как и в сериале "Годы", не лучше. Здесь идут активные боевые действия, только "миротворцами" выступают американцы. Страна поделена на три части: украинскую, пророссийскую (территория Красных), а в центре — демилитаризованная зона.

Командир Красных, Коваль, угрожает Балканам, а глава украинского Сопротивления "Єдність", харизматичная девушка София, обвиняет американцев в двойных стандартах: "Эта война выгодна США. Россия хочет вернуть свою бывшую территорию. США хочет дестабилизировать Россию, им нужен конфликт в нашей стране. Только Сопротивление хочет мира".

В этом сериале рассказывается, что Украина сберегла треть ядерного потенциала. То есть на Западе нас воспринимают как опасную постсоветскую страну с ядерными боеголовками. Наверное, поэтому в одном известном голливудском фильме наши люди — торговцы оружием.

Матерый лжец

Пожалуй, "Оружейный барон" (2006) — один из лучших триллеров с Николасом Кейджем, где он играет выходца из Украины Юрия Орлова. Его родители, украинские евреи, в ­1970-е эмигрировали из Одессы с детьми в США. У Юрия есть младший брат Виталий, которого сыграл Джаред Лето.

Глядя на украинца Юрия Орлова из "Оружей­ного барона", вспоминаешь многих персонажей украинской политики и чиновников высшего эшелона, которые тоже "врут как дышат", но выходят сухими из воды

Юрий становится полулегальным торговцем оружием. Он предприимчив и лжив, находит лазейки для контрабанды оружия в страны третьего мира, погрязшие в гражданских войнах. После развала СССР он убеждает пойти на преступление родственника из Украины генерала Орлова — сбывать автоматы и ракеты за рубеж. По сути, Юрий, разоружая свою бывшую родину, снабжает танками и вертолетами международных террористов. На лжи он выстроил и личную жизнь: его супруга долго считала, что он занимается международными перевозками.

[ + – ] кадр из фильма "Оружейный барон"

Младший брат Виталий — наркоман. В "отрыв" он уходит потому, что ему не нравится дело, которым вынужден заниматься с братцем. В одном из эпизодов Виталий выложил дорожку из кокаина в виде границ Украины как напоминание об их корнях. Виталий — своего рода совесть брата. В финале картины он отказывается заключать сделку с африканским кровавым царьком, указывая, таким образом, что тот с их помощью убьет десятки детей и женщин.

Юрия не могут арестовать и осудить, потому что у него "крыша на самом верху". Глядя на этого героя, вспоминаешь многих персонажей украинской политики и чиновников высшего эшелона, которые "врут как дышат", но выходят сухими из воды. Словом, Юрий Орлов — жизненный персонаж!

Гоголь по-бразильски

В бразильском фэнтезийном се­риале с элементами хоррора "Бездушные" (Desalma), вышедшем в конце 2020 года, изо­бражен целый город, где живут украинцы, который называется Бриджида. В Бразилии действительно немало украинских эмигрантов.

Поворотный эпизод фильма — смерть девушки Галины 30 лет назад во время празднования Ивана Купалы. В ее убийстве обвинили местного парня Алексея, который безрезультатно к ней сватался. После этого праздник запретили, но жители городка хотят его возобновить.

[ + – ] кадр из сериала "Бездушные"

С этнографической точки зрения забавны украинские детали быта и характеров бриджидцев. Разводя поголовье свиней, те приговаривают: "Наши предки все вытерпели: Россию, Чернобыль и две мировые войны". Бриджидцы едят борщ, который напоминает свекольную пасту, — они явно забыли туда положить капусту и картошку. В кабаке танцуют казаки в шароварах. Парень хвастается перед девушкой: "Я лучше всех в городе танцую гопак". Несмотря на наличие современных смартфонов, местные девушки мечтают стать… ведьмами. Персонажей волнуют веночки, вышиванки и переселение душ, которые порой вселяются по ошибке не в те тела.

Зловеще, как заклинание звучит через весь фильм народная песня: "Маруся раз, два, три калина".

В сериале нагнетается сумрачная мистическая атмосфера в духе повести Николая Гоголя "Страшная месть". Или, если брать кино, это похоже на российские фильмы, снятые по гоголевским мотивам: "Вий 1,2" (2014, 2019) и кинотрилогия "Гоголь" (2017, 2018), спродюсированная нашим бывшим соотечественником Александром Цекало. Однако у бразильцев нет впечатляющих визуальных эффектов, а неплохая атмосфера сериала сводится на нет слишком затянутым сюжетом: надоедает возвращаться каждую серию к эпизоду тридцатилетней давности.

Польские Роксоланы

А вот поляки видят украинок героинями комедий. В сериале "Девушки из Львова" (в украинском варианте "Наші пані у Варшаві", 2015) четыре симпатичных львовянки, потеряв на родине работу, отправляются на заработки в соседнюю Польшу, где их ждет масса приключений. Например, комнату они снимают у человека, который не в ладах с законом.

[ + – ] кадр из сериала "Блондинка"

К сожалению, авторы не привлекли к съемкам ни одной отечественной актрисы — после множества проб ни одна из них не смогла справиться с польским акцентом, чего не скажешь об Ольге Сумской, которая таки снялась в роли второго плана (тоже заробитчанки) в популярнейшем польском сериале "Блондинка" (9 сезонов, ­2010–2020). Сумская сыграла массажистку. Чтобы произношение актрисы было аутентичным, к ней приезжала давно живущая в Польше украинка, с которой они вместе отрабатывали текст героини сериала.

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Роксоланский карьерный запал Сумской не пропал и в польской роли: ее героиня так лихо делала массаж, что стала женой мэра. Заодно поляки вспомнили мистические свойства, присущие украинкам: в новом сезоне ее рыжая Оксана уже не делает массаж, а устраивает экстрасенсорные сеансы, что куда более к лицу второй половинке градоначальника.