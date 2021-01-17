Бестселлеры на экранах: самые многообещающие книжные экранизации 2021 года

В 2021 году появятся несколько экранизаций культовых романов Стивена Кинга, Айзека Азимова, Терри Пратчетта, Мориса Леблана и Кристины Ханны. Фокус знакомит читателя с наиболее многообещающими постановками по успешным книгам.

В связи с карантинной пустыней в кинотеатрах, развернулась битва между студиями и стриминговыми платформами за зрителей, сидящих дома. В результате в 2021 году выйдет невероятное количество и неслыханное разнообразие сериальных премьер. Но поскольку экономический кризис никуда не делся, создатели вкладываются во что-то надежное. А что может быть надежнее, чем экранизация бестселлера, у которого уже миллионы читателей?

В 2021 Лувр под угрозой: экранизация "Люпен"

После мирового французского кинохита "1+1" все полюбили героя Омара Си — безбашенного хулигана Дрисса, ставшего помощником инвалида-миллионера, которого он возвращает к полноценной жизни. Грубоватый, ловкий и острый на язык выходец из неблагополучных районов Парижа обнаруживает нетривиальный ум и сострадание.

8 января на платформе Netflix стартует французский детективный сериал "Люпен", где Омар играет персонажа, напоминающего Дрисса, — вора-джентльмена Ассана Диопа. Сериал поставлен по известной серии детективных романов об Арсене Люпене начала ХХ века французского писателя Мориса Леблана (1864–1941).

В сериале «Люпен» с Омаром Си главный герой — ­вор-авантюрист и душка! Обаяние французской звезды и возможности Netflix дают немалые шансы этому детективу стать мировой сенсацией

Впервые джентльмен-грабитель появился в новелле "Арест Арсена Люпена" в 1905 году. Всего Леблан написал 28 книг о Люпене.

По сюжету, в подростковом возрасте жизнь Ассана Диопа резко изменилась, когда его отец умер в тюрьме, — его обвинили в преступлении, которое тот не совершал. Ассан берет себе псевдоним Арсен Люпен — по имени героя любимой книжки и становится крайне изобретательным вором, мечтая отомстить за смерть папы.

Главная фишка Люпена в том, что он мастер перевоплощений — меняет цвет волос, стиль одежды, характер. Обаятельный Арсен часто выступает не только в роли грабителя, но и детектива, раскрывая неразрешимые тайны.

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Герой вызывает симпатии также своими моральными принципами: отвращением к убийству и галантностью к женщинам. Нередко Люпен помогает дамам выпутаться из затруднительной ситуации и даже способен ради девушки отказаться от преступных планов. В общем, душка! Омар Си просто создан для него. Для этого и комбинацию с псевдонимом придумали, чтобы Люпена сыграл темнокожий актер.

С 1989 по 1996 год во Франции выходило два сезона сериала "Возвращение Арсена Люпена", но он не стал мировой сенсацией. Омар Си вместе с возможностями Netflix попытается исправить это положение. Действие нового телефильма перенесено в современность. Судя по тизеру, первое, чем займётся Люпен Омара Си, — кражей предметов искусства из Лувра.

Интригует, что этот криминальный детектив снял режиссер Луи Летерье, в арсенале которого есть такой голливудский мегахит, как "Иллюзия обмана" (2013).

Спасти Галактику: сериал "Основание"

Для любителей фантастики готовится эпохальное полотно — сериал "Основание" по знаменитой космоопере американского классика Айзека Азимова, родившегося в селе Петровичи Смоленской губернии.

События серила происходят в далеком будущем — через 10 тыс. лет. Уже 2 тыс. лет, как 25 млн планет процветают в благоденствующей Галактической Империи, образующей Млечный Путь.

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Однако приближается, как сейчас модно говорить, системный кризис, который предрекает математик Гэри Сэлдон, основавший новую науку — психоисторию (наподобие метаистории Даниила Андреева).

Атеист и химик Азимов свято верил в науку, поэтому ученые в его романах — главные избавители человечества от бед. Волшебная психоистория напророчила близкий крах прекрасной Империи, после которого должны наступить 30 тыс. лет варварства (Азимов рисует масштабно), прежде чем всё успокоится и образуется Вторая Галактическая империя, где опять можно сносно существовать.

Спасти Первую, по мнению Сэлдона, нельзя, но можно уменьшить период хаоса всего до какой-то тысчонки лет. С этой целью Гэри под предлогом составления Галактической энциклопедии послал группу учёных разных профилей на планету Терминус, чтобы образовать космическую академию — Первое Основание.

[ + – ] БУДУЩЕЕ ГАЛАКТИКИ. В «Основании» по Азимову покажут борьбу человечества через 10 тыс. лет

Однако если одни хотят предотвратить войну и темные времена, то кто-то, наоборот, мечтает их приблизить. В сериале будет все: политические интриги, заговоры, любовные романы, планетарные разборки. И неудивительно, ведь Азимов подстрочником для своего научно-фантастического цикла взял известный труд "История упадка и разрушения Римской империи" (1776–1788) английского историка Эдварда Гиббона (примерно как Джордж Мартин для фэнтезийной саги "Игра престолов" использовал историю Столетней войны в Европе и романы Мориса Дрюона, написанные о ней).

В роли Сэлдона, пытающегося предотвратить последствия социальной катастрофы в Галактике, занят тот самый британский актер Джаред Харрис, который известен у нас по схожей роли академика Легасова в сериале "Чернобыль" (2019) — члена правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы в Чернобыле, отдавшего этому делу все силы и здоровье.

В ролике "Основания" завораживают огромные космические корабли, дизайн одежды жителей будущего и грандиозные галактические красоты. В 2021 году сериал представит стриминговая платформа Apple TV+, дата премьеры уточняется.

Бестселлер Пратчетта — экранизация "Стража"

Те, кому претит пафос, свойственный эпичным творениям, в новом американском фэнтезийном сериале "Стража" найдут противоположную вещь — тотальную иронию, не исключающую философских выводов.

Сериал доступен с 3 января. Снят по канонической трилогии английского классика иронической фантастики Терри Пратчетта (1948–2015), где он вволю поиздевался над эпосами, мифами и фэнтезийными шаблонами.

[ + – ] ФАНТАСТИКА НАВЫВОРОТ. В «Страже» по Пратчетту высмеиваются штампы научной фантастики

Сюжет разворачивается в вымышленном городе под названием Анк-Морпорк. Городская Стража — группа нелепых полисменов, пытающихся сохранить порядок в обществе, где преступления и насилие разрешены законом. Работа у Стражников непростая, так как вся эта разношерстная нечисть борется за зоны влияния. Кругом процветают коррупция и воровство — в общем, не скажешь, что нам это незнакомо.

Канал BBC America решил воссоздать подробно знаменитый цикл Пратчетта "Плоский мир", населенный зомби, гномами, вурдалаками и големами. Главное отличие от обычного фэнтези, что все они пародийные. Зрители встретятся с капитаном Сэмом Вайсом, констеблем Морковкой и Чири, капралом Ангва и грозной леди Сибил. Форма сериала повторяет известный детективный цикл "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", только как "C.S.I.: Место преступления Анк-Морпорк". И так же, как там, каждая серия — новое дело, которое расследует неугомонный капитан. После огромного успеха сериала "Благие знамения" по Пратчетту надеемся, что и "Стража" не подкачает.

Экранизация 2021 года — роман "Противостояние"

Поскольку совсем от коронавирусной темы не уйти, то уже 18 декабря запущен новый сериал "Противостояние" — это экранизация одноименного бестселлера 1978 года о пандемии супергриппа короля ужасов Стивена Кинга.

В 1990 году роман "Противостояние" Кинга переиздали в отредактированном и дополненном виде с подзаголовком "Полное издание без сокращений". Действие романа Кинг тогда сместил с 1980 года на десять лет вперед. Книга разошлась тиражом 4,5 млн экземпляров. Произведение похвалили критики, назвав его лучшей вещью писателя.

В сериале «Про­тиво­сто­яние» синтетический вирус выкосит 99% населения Земли. Но и оставшиеся в живых мирно не разойдутся

Но в наше время Кингу не понравилось, что между событиями его романа проводят параллели с коронавирусной пандемией (поэтому пару раз премьера переносилась), хотя, казалось бы, наоборот: это должно способствовать успеху нового сериала.

Наконец премьера состоялась в декабре на стриминговых платформах CBS All Access и НВO. Серии выкладываются еженедельно, последняя, десятая, выйдет 19 февраля 2021 года.

Премьера каждой новой серии происходит еженедельно. Любопытно, что три из них пришлись на преддверие праздников: две в канун Рождества (католического и православного) — 24 декабря и 7 января, а одна — накануне Нового года, 31 декабря.

Почему же Кингу не нравились параллели с ковидной пандемией? Разберемся.

По сюжету в засекреченной лаборатории США создаётся бактериологическое оружие — опасная форма вируса H1N1, напоминающая грипп. Случайно вырвавшись за стены лаборатории, вирус безжалостно выкашивает 99% населения Земли (Кинг никогда не щадил бедное человечество). Оставшиеся в живых вступают в противостояние друг с другом.

Появился некий "темный человек" — Рэндалл Флегг, о котором судачат, что он дьявол во плоти. Он обладает мистическими свойствами, превращаясь то в волка, то в ворону. Флегг считает время массовой гибели людей эрой новых возможностей. "Дьявол" основной базой сделал бывшее царство казино — Лас-Вегас, где собирает своих поклонников.

[ + – ] МАТУШКА-ПРОРОЧИЦА. В сериале по Стивену Кингу Вупи Голдберг сыграет пророчицу — матушку Абигейл

Однако есть и те, кто следует за матушкой Абигейл, чернокожей женщиной ста лет, которая призывает к себе своих сторонников в снах, исполняя волю Бога. Собравшись в одном из американских провинциальных городов, эти люди организовывают "свободную зону" и готовятся к борьбе с Флеггом.

Грубо говоря, для Кинга причина, по которой случился пандемический апокалипсис, менее важна, чем то, что она спровоцировала открытую битву Тёмных и Светлых сил (писатель признавался, что его вдохновлял роман "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкиена). Между двух этих полюсов разворачиваются судьбы обычных людей, которые должны сделать выбор. Вот почему Кингу не слишком по нраву, что в раскрутке сериала делали прямые отсылки к пандемии COVID-19.

Абсолютным сюрпризом для зрителей станет то, что матушку Абигейл сыграет Вупи Голдберг, которую у нас знают больше как комедийную актрису.

Кинга слегка поругивали за предсказуемую концовку романа, но специально для телефильма он придумал неожиданный финал.

О крепкой женской дружбе: сериал "Улица светлячков"

Сериал "Улица светлячков" — вроде бы по жанру мелодрама, но в то же время он о самой фантастической вещи на свете, о женской дружбе, такой крепкой, что длилась несколько десятков лет.

Мелодраматический телефильм Netflix (премьера — 3 февраля) снят по одноименному бестселлеру признанного мастера любовных романов, американки Кристины Ханны, за экранизацию которых в Голливуде даже проводят аукционы.

В сериале «Улица светлячков» Кейт — неудачница, а Талли — звезда микрорайона, но ниточка дружбы связывает девочек на десятилетия. Однако даже у такой крепкой женской дружбы найдётся одно слабое место

На улице Светлячков повстречались однажды две девочки: одна из благополучной семьи, другая — из проблемной. Восьмиклассницу Кейт Маларки дразнят и унижают. Загнанная всеми, включая родных, она мечтает вырваться из своего окружения. Маларки знакомится с новой соседкой Талли Харт.

Кейт — неудачница, Талли — звезда микрорайона, но ниточка дружбы магически связывает непохожих девочек на многие годы.

Талли стремится доказать, что она чего-то стоит, ведь в детстве ее бросила мать. Она желает общественного признания и всеобщей любви. В девяностые она попадает в мир ТВ и становится известной телеведущей, колесящей по всему миру. У неё слава, деньги, но нет рядом близкого человека.

Кейт вроде находит то, о чем грезила — спокойную, тихую семейную гавань, — удачно выйдя замуж. Но однажды в ее сердце прокрадется зависть к успехам давней подруги. И случится нечто, что, казалось, навсегда разрушит их отношения.

[ + – ] НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА. Сериал «Улица светлячков» расскажет о три­дцати­летней женской дружбе

Продюсером сериала стала Кэт­рин Хайгл, которая сама себя назначила на роль Талли. В ромкоме "Голая правда" (2009) она уже была в роли телепродюсера, блестяще сыграв в паре с Джерардом Батлером. Роль её подружки Кейт досталась Саре Чок, известной по роли доктора Рид из комедийного сериала "Клиника".

Читатели романа отмечают, что к финалу книги уж слишком много несчастий сыпется на голову одной из героинь, но это обычное свойство мелодраматических произведений — там не жалеют персонажей. Когда же читатели (и зрители в нашем случае) прольют тонны слез, в конце забрезжит свет надежды.