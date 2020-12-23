Для зимних каникул. Лучшие новогодние и рождественские фильмы и сериалы

Приближаются зимние праздники, а значит – появится время пересмотреть любимые фильмы. Впрочем, к списку любимых зарубежных и отечественных фильмов и сериалов о Новом годе и Рождестве можно добавить и пару новинок. Фокус представляет подборку лучших новогодних и рождественских кинохитов для всей семьи.

Зарубежные фильмы о Рождестве

Пять картин последних лет, о которых можно сказать, что это лучшие новогодние фильмы. Некоторые из них можно смотреть всей семьей и наслаждаться атмосферой чудес. Мы подобрали для вас лучшие и самые атмосферные фильмы о Новом году и Рождестве и составили из них список. Выбирайте и смотрите.

Рождественские хроники-2 (2020)

Продолжение семейного фильма 2018 года о приключениях Санта-Клауса, роль которого исполнил по-прежнему обаятельный и немного дерзкий Курт Рассел. Подросшая Кэти Пирс из очаровательной, верящей в чудеса девчушки превращается в обиженного подростка, недовольного новыми отношениями овдовевшей матери. Героиня сбегает из дома и, конечно же, оказывается втянутой в очередное экстремальное спасение Рождества.

В этот раз главные события разворачиваются на Северном полюсе. Зрители узнают, что в Деревне Санты всем управляет миссис Клаус, которую играет Голди Хоун — жена Курта Рассела в реальной жизни. Похищение рождественской звезды, забавные эльфы, головокружительные гонки на волшебных санях и колоритно играющий на саксофоне Санта-Клаус – в фильме есть все, чтобы окунуться в атмосферу настоящей сказки и хорошо провести время.

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Пара на праздники (2020)

Легкая новогодняя романтическая комедия для взрослых о паре молодых людей, уставших проводить праздники в одиночестве. Американка Слоан Бенсон и австралийский игрок в гольф Джексон договариваются в течение года вместе появляться на дружеских и семейных вечеринках, но поддерживать только платонические отношения.

Главную роль в картине исполнила Эмма Робертс – племянница Джулии Робертс, хорошо проявившая себя как в комедиях, так и в триллерах. Ведущая мужская роль досталась австралийцу Люку Брейси, до этого снявшемуся в оскароносном фильме "По соображениям совести". Вряд ли "Пара на праздники" уйдет в разряд вечной новогодней классики, но на эти праздники фильм точно стоит включить в свой список.

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Выпускной (2020)

На самом деле, сюжет картины никак не связан с зимними праздниками. Режиссер Райян Мерфи снял чудесный мюзикл, а яркие музыкальные комедии – это, без сомнения, лучший выбор для новогодних каникул.

Сюжет "Выпускного" не назовешь замысловатым. Старшеклассница Эмма Нолан, живущая в консервативном американском городке Эджуотер, не может пригласить на выпускной бал свою девушку Алиссу Грин, так как это противоречит правилам школы. Но ей на помощь неожиданно приходят экстравагантные бывшие звезды Бродвея Ди-Ди Аллен и Барри Гликман, которые хотят использовать эту историю для своего возвращения в шоу-бизнес.

Надо сказать, что актерский состав фильма впечатляет. Чего стоит одна Мэрил Стрип, виртуозно читающая рэп. Компанию ей составляют всегда блистательная Николь Кидман, стильная Керри Вашингтон и обаятельный Джеймс Корден.

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Рождество на двоих (2019)

Фильм прошлого года, но пока не слишком известный широкому кругу зрителей. Забавная философская романтическая комедия с Эмилией Кларк в главной роли.

Героиня по имени Кейт в начале картины много пьет, злоупотребляет фастфудом и выглядит весьма нелепо в леопардовой шубе поверх яркого костюма эльфа. В непростой для себя период жизни она встречает чудаковатого и симпатичного парня Тома, который искренне пытается ей помочь. История, начинающаяся как легкая мелодрама, оказывается немного грустной притчей о принятии себя и обретении внутреннего счастья и спокойствия. Отдельного комплимента заслуживает игра Генри Голдинга, знакомого зрителям по фильму "Безумно богатые азиаты". У него с легкостью получается создать образ идеального мужчины, знающего ответы на все вопросы.

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Человек, который изобрел Рождество (2017)

Атмосферный и красочный фильм о британском писателе Чарльзе Диккенсе, создающем свою "Рождественскую песнь". После ошеломительного успеха "Оливера Твиста" для Диккенса настали непростые времена. Три написанные им после этого книги не нашли отклика у читателей, у писателя начались финансовые проблемы. Но однажды к романисту приходит идея трогательного рассказа о Рождестве. Он с любовью и вдохновением выстраивает историю мрачного скряги Эбенизера Скруджа, не умеющего радоваться и любить. Эту роль прекрасно сыграл оскароносный Кристофер Пламмер, — к слову, на момент съемок ему исполнилось 87 лет. Образ писателя воплотил многогранный Дэн Стивенс.

Картина получилась по-настоящему праздничной – пропитанной духом Рождества и чудес, с уютными видами заснеженного Лондона и традиционными рождественскими гимнами. Фильм идеально подходит для просмотра с детьми.

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Новогодние сериалы для души

В новогодний период сериалы особенно создают атмосферу праздника даже лучше фильмов. Истории длятся дольше, а, следовательно, вы дольше ощущаете праздник. В нашем списке мы подобрали сериалы с рождественской атмосферой о поиске любви и разборках в больших семьях.

Домой на Рождество (2019-2020)

Норвежский телесериал от Netflix о медсестре Йоханне (ее играет яркая Ида Элиз Брош), ищущей свою любовь. Бесцеремонные родственники морально давят на 30-летнюю девушку из-за того, что она до сих пор не вышла замуж, и при любом удобном случае вспоминают бывшего жениха Йоханны, с которым она давно рассталась. Устав от одиночества и прессинга, она врет семье, что нашла бойфренда, и обещает привести его на рождественский ужин. Чтобы сдержать данное сгоряча обещание, приходится заняться активными поисками парня – девушка ходит на быстрые свидания, знакомится через сайты знакомств, попадая в различные курьезные ситуации.

В финальной серии первого сезона члены семьи наконец собираются за праздничным столом, но узнать, кто же пришел к Йоханне, зрителям так и не удается. 18 декабря Netflix выпустил долгожданный второй сезон, раскрывающий интригу.

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Дэш и Лили (2020)

17-летняя Лили, обожающая Рождество, неожиданно остается на праздники в одиночестве. Но девушка не собирается поддаваться отчаянию, она оставляет в книжном магазине свою записную книжку с посланием к незнакомцу. Блокнот попадает в руки к Дэшу, который расстался со своей девушкой и теперь скептически относится ко всему, связанному с рождественскими традициями. Между молодыми людьми завязывается душевная переписка, которая может вырасти во что-то большее, если у каждого из них получится перебороть внутренние страхи.

Трогательный, местами наивный мини-сериал о непоколебимой вере в чудеса и людях, которые не похожи на окружающих. Именно такие фильмы лучше всего подходят для создания праздничной атмосферы и ненавязчивого напоминания о том, что мы сами можем организовать маленькое волшебство для себя.

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Рождество с семейкой Муди (2019)

Американский комедийный сериал о большой и шумной семье, которая собирается вместе на Рождество. Дэн Муди, работающий официантом в Бруклине, накануне праздников расстается со своей девушкой и едет к родителям в пригород Чикаго на семейный ужин. Вскоре домой приезжают его брат, сестра и другие родственники. Постепенно выясняется, что каждый затаил какие-то старые обиды на других членов семьи, и нормальное общение переходит в полнейший хаос. Несмотря на то, что весь сюжет построен на ссорах и скандалах, картина получилась действительно забавной и местами очень трогательной. Фильм является римейком австралийского шоу The Moodys.

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Рождественские дни (2019)

В нашем кинопространстве с каждым годом появляется все больше испанских фильмов, и по качеству они ничуть не устают американским или британским. Мы рекомендуем обратить внимание на мини-сериал "Рождественские дни", вышедший на экраны в прошлом году. Это история четырех сестер в разные периоды времени. Они встречаются для рождественского ужина в юности, потом в зрелом возрасте, а затем и в старости. Собираясь вместе, сестры вспоминают самые различные события из своей жизни – радостные мгновения и невзгоды. Но какие бы препятствия не появлялись у них на пути, они всегда могут рассчитывать друг на друга.

Рождественская песнь (2019)

Трехсерийная британская экранизация одного из самых известных произведений Чарльза Диккенса о жестоком скупердяе Эбенизере Скрудже. Для Великобритании эта история стала одним из главных символов Рождества. Да и как могло быть иначе, ведь она воплощает в себе наиболее важные истины – о том, что каждый имеет право на второй шанс, а ошибки прошлого можно искупить искренним раскаянием. Ни одно другое произведение в Великобритании не ставили так часто, как "Рождественскую песнь". На сегодняшний день насчитываются десятки спектаклей, фильмов, мультфильмов и сериалов. Тем не менее, режиссеры продолжают вновь и вновь оживлять на экране эту историю, добавляя в нее все новые краски. Новую версию критики назвали "более шекспировской, чем диккенсоновской", однако все сошлись на мнении, что актер Гай Пирс прекрасно справился с главной ролью.

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Отечественные фильмы для зимних каникул

Несмотря на то, что украинское кино явно возрождается, и каждый год выходят десятки новых фильмов, достойных новогодних картин отечественного производства пока не слишком много. Фокус выбрал пятерку лучших, рассчитанных на самую разную аудиторию. Эти новогодние фильмы русскоязычные, их можно и нужно смотреть всей семьей.

Странное Рождество (2006)

Украинская версия известной пьесы "Странная миссис Сэвидж" американского драматурга Джона Патрика. Это история об одинокой и очень богатой вдове Ольге Самойловой, которую играет польская актриса Барбара Брыльска. Она решает потратить деньги, воплощая мечты других людей. Однако детям ее покойного мужа от предыдущего брака такой поворот событий не нравится, и они отправляют мачеху в частный сумасшедший дом. В итоге Ольга не только заводит дружбу с обитателями психлечебницы, но и умудряется обхитрить своих недоброжелателей. Режиссер фильма-притчи Максим Паперник для участия в картине пригласил Ольгу Сумскую, Лию Ахеджакову, Богдана Ступку и Владимира Горянского. Благодаря такому продуманному кастингу даже маленькие роли в комедии получились значимыми и выпуклыми.

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Приключения S Николая (2018)

Режиссер Семен Горов снял сказочную историю о семье Василенко, которая накануне праздников переезжает из города в дом в Карпатах. Родители отправляются по делам, оставляя детей на хозяйстве. В дом неожиданно забирается грабитель, переодетый в Святого Николая. Но так просто справиться с второклассником Артемом и девочкой-подростком Полиной у него не получается: дети храбро защищают друг друга и свой новый дом от злоумышленника.

Комедии, снятой на курорте Драгобрат и в селе Ясени Ивано-Франковской области, особенно придают красочность и колорит яркие элементы карпатского быта.

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Только чудо (2019)

Добрый семейный фильм-фэнтези Елены Каретник, рассказывающий о юноше Северине и его сестре Анике. Спасая больного отца, они оказываются втянутыми в невероятные приключения. Режиссеру удалось создать историю о самоотверженности, преданности и настоящей дружбе. Значительное внимание в ленте уделяется музыке и картинке. В фильме звучат песни в исполнении певицы Илларии, а также группы Lama. Большинство костюмов для сказки шили вручную по эскизам украинского дизайнера Айны Гассе. Такое внимание к деталям позволило авторам создать на экране действительно красивую историю, наполненную глубоким смыслом и новогодней магией.

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Теперь я буду любить тебя (2015)

Украино-грузинская мелодрама, снятая режиссером Романом Ширманом. Фильм рассказывает о модном и успешном рестораторе Мишеле, которого накануне Рождества бросает жена ради неизвестного художника. Однажды ночью он встречает заплаканную Оксану, у которой накопились собственные проблемы. Новое знакомство приводит к самым неожиданным последствиям. В киноленте поднимается тема искренности и противостояния любви и холодного расчета. Несмотря на простенький сюжет, фильм смотрится на одном дыхании. Во многом благодаря актерам – в картине задействованы Ольга Сумская и Богдан Бенюк.

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Адская хоругвь, или Казацкое Рождество (2019)

Главная украинская сказка последних лет, снятая по произведению Сашка Лирныка (Александра Власюка). События фильма разворачиваются во времена украинского казачества. А где казаки, там, как известно, всегда присутствует магия, нечистая сила и приключения.

Хитроумный Черт заключает пари, что ему удастся покорить Степана – храброго юношу из славного рода. Вот только смелый казак сдаваться не собирается, а против козней нечисти у него есть свои приемы. Картина настолько пропитана народными традициями и казацким колоритом, что невозможно противиться ее простому очарованию.

Недавно появились новости, что скоро начнутся съемки продолжения фильма под рабочим названием "По следам волка", но подробностей о новом сценарии пока нет.

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Рождественские и новогодние фильмы для детей

Продолжение истории о драконах, сказка о добром кукольнике и фильмы для всей семьи. Новогодние мультфильмы для детей — это лучшие создатели атмосферы и настроения праздника. Смотрите рождественские мультики с детьми, а мы свою часть выполнили — подобрали и сделали список лучших новогодних мультфильмов для вас.

Мистер Джангл и рождественское путешествие (2020)

Музыкальное рождественское фэнтези с красочной картинкой и красивой хореографией. Фильм об изобретателе детских игрушек Джероникусе Джангле и его внучке, которые вместе пытаются противостоять злобному конкуренту Густафсону, присвоившему себе чужие творения. В лучших традициях зимних сказок в картине показано вечное противостояние добра и зла и возвращение веры в себя. Не обошлось здесь и без важного посыла о необходимости просить прощение за совершенные когда-то ошибки. Главные герои хотят сделать этот мир немножко лучше, и такое желание лучше всего передает дух Рождества. К тому же, каким детям не понравится фильм о создании волшебных игрушек?!

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В канун Рождества (2014)

Бесконечно добрый фильм о том, как маленький щенок может изменить жизнь целой семьи. Сотрудник торгового центра, нашедший бездомного малыша, решает его подкинуть к дому Блэкморов. Такой рождественский сюрприз становится причиной настоящих приключений для всех членов семейства. Возможно, для взрослой аудитории картина может показаться простоватой, но детям наверняка придется по вкусу неразбериха, вызванная появлением вислоухого щенка.

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Как приручить дракона: Возвращение домой (2019)

Короткометражный анимационный фильм, события которого разворачиваются через десять лет после того, как драконы покинули людей. Зефира, дочка Иккинга и Астрид, накануне Рождества находит старые книги Стоика и пугается драконов, которые кажутся ей настоящими монстрами. Обеспокоенные родители решают устроить театрализованное представление, чтобы рассказать о дружбе викингов и драконов. В это же время дети Беззубика и Дневной Фурии отправляются на остров Олух, чтобы увидеть, как на самом деле выглядят люди. "Возвращение домой" нельзя сравнить с прекрасной трилогией "Как приручить дракона", но мультфильм вполне подойдет для юных зрителей, а также для всех тех, кто скучает по миру викингов и их крылатых друзей.

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Полярный экспресс (2004)

Анимационный фильм уже по праву можно считать новогодней классикой, и если вы его еще не смотрели, то сейчас самое время наверстать упущенное. В центре истории, написанной Крисом Ван Оллсбергом в 1985 году и экранизированной Робертом Земекисом, находится маленький мальчик, почти переставший верить в Санта-Клауса. Но в сочельник за ним приезжает волшебный поезд, держащий путь на Северный полюс. Юный герой отправляется в удивительное путешествие, во время которого решается на смелые поступки, находит друзей и вновь обретает веру в чудеса.

Это мультфильм, который приятно смотреть не только детям, но и взрослым, особенно если им хочется впустить в свою жизнь немного рождественской магии и праздничной атмосферы. Стоит упомянуть, что шесть главных ролей в сказке сыграл неподражаемый Том Хэнкс.

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Кошмар перед Рождеством (1993)

Анимационный мюзикл, который редко попадает в украинские рождественские подборки, что довольно несправедливо, ведь мультфильм за прошедшие годы нисколько не устарел и не утратил своего мрачноватого очарования.

История начинается в сказочном городке Хэллоуин, жители которого каждый год пугают людей в одноименный праздник. Главный герой Джек Скеллингтон устает от однообразия и случайно попадает в город Рождества. Влюбившись в новый для себя праздник, он решает сам стать Санта-Клаусом и устроить Рождество для людей на свой лад.

Продюсером и одним из сценаристов ленты выступил Тим Бертон, а музыку к фильму написал композитор Дэнни Эльфман.

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Лучшие новогодние комедии

От хорошо известных старых фильмов, ставших новогодней классикой, до новинок этого сезона. Комедия это идеальный жанр для создания праздничного новогоднего кино для всей семьи. Гирлянда, елка, теплый напиток и самые родные рядом — идеальная атмосфера для просмотра культовых комедий о Новом году и Рождестве.

Реальная любовь (2003)

Какой Новый год может обойтись без просмотра британского кинохита "Реальная любовь"?! В этом фильме каждый находит для себя что-то особенное. Для одних это романтичная мелодрама о том, как обрести любовь даже в самых странных обстоятельствах. Для других – фильм о настоящих семейных ценностях, когда ради заботы о родном человеке приходится жертвовать собственной личной жизнью. Это и веселая история о дружбе, пронесённой сквозь года, и трогательная зарисовка о первых чувствах, которые заставляют совершать самые непредсказуемые и храбрые поступки. Но в первую очередь, "Реальная любовь" — это смешная комедия, которая помогает забыть о буднях и перенестись в удивительную атмосферу самого доброго праздника на земле, именно поэтому фильм не теряет своей актуальности.

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Рождество (2015)

Легкая, а местами нелепая комедия о трех закадычных друзьях, много лет мечтающих попасть на известную рождественскую вечеринку. В последние годы их жизнь изменилась, но они не намерены отказываться от совместного празднования и отправляются колесить по ночному Нью-Йорку. Появляясь в различных заведениях, они заводят неожиданные знакомства и попадают в курьезные и даже абсурдные ситуации, из которых им предстоит выпутываться.

Не стоит ждать от этого фильма какого-то глубинного смысла или философской подоплеки, но для веселого новогоднего времяпрепровождения в хорошей компании он подойдет идеально.

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Любите Куперов (2015)

Четыре поколения Куперов собираются вместе для празднования Рождества. Мать семейства Шарлотта в исполнении обворожительной Дайан Китон хочет устроить незабываемый семейный вечер. Вот только дети готовят ей неожиданные "сюрпризы". Дочь Элеонора приглашает на ужин случайного знакомого из аэропорта. Ее сестра Эмма попадает за решетку из-за нелепой кражи в магазине. Остальные члены семьи ведут себя не менее неординарно.

Среди явных бонусов фильма – великолепный актерский состав. Здесь и красотка Оливия Уайлд, и легенда американского кинематографа Алан Аркин, и весельчак Джон Гудман. Роль угрюмого подростка Чарли сыграл совсем юный на тот момент Тимоти Шаломе, которого сегодня называют одним из наиболее перспективных молодых актеров Голливуда.

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Здравствуй, папа, Новый год! (2015, 2017)

Две части уморительной комедии о семье, в которой за любовь и уважение детей соревнуются их родной отец и отчим. Вот только настоящий папа – это крутой красавчик Дасти Мэйрон (Марк Уолберг), а приемный – неуклюжий увалень Брэд Уитакер (Уилл Феррелл). К концу первой части мужчинам удается найти общий язык и даже подружиться. Во второй части в бой вступает "тяжелая артиллерия" — деды, которых играют Мел Гибсон и Джон Литгоу. И снова новогодние праздники превращаются в непрекращающиеся состязания отцов. Этот фильм из разряда тех, которые можно пересматривать каждый год, и всегда искренне смеяться над конфузами главных героев.

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Самый счастливый сезон (2020)

Свежая ЛГБТ-комедия от стримингового сервиса Hulu с Кристен Стюарт и Макензи Девис в главных ролях. В центре сюжета – девушка по имени Эбби, планирующая сделать предложение своей подруге Харпер во время рождественского ужина с семьей. Однако накануне праздника выясняется, что близкие Харпер ничего не знают о ее сексуальной ориентации, что приводит к череде курьезных ситуаций.

На первый взгляд, это классическая комедия положения с предсказуемым юмором. Тем не менее, в фильме поднимаются важные темы принятия себя, честности с родными и взаимоподдержки в самых непредсказуемых обстоятельствах. В последнее время Кристен Стюарт, которая давно сделала каминг-аут как бисексуалка, все чаще появляется в фильмах об однополой любви – это и "Зильс-Мария", и "Месть Лиззи Борден", и "Джеремая Терминатор Лерой".