Бестселери на екранах: найбільш багатообіцяючі книжкові екранізації 2021 року

У 2021 року з'являться декілька екранізацій культових романів Стівена Кінга, Айзека Азімова, Террі Пратчетта, Моріса Леблана і Христини Ханни. Фокус знайомить читача з найбільш багатообіцяючими постановками по успішним книгам.

У зв'язку з карантинною пустелею в кінотеатрах, розгорнулася битва між студіями і стрімінговими платформами за глядачів, що сидять вдома. В результаті у 2021 році вийде неймовірна кількість і нечуване різноманіття серіальних прем'єр. Але оскільки економічна криза нікуди не поділася, творці вкладаються в щось надійне. А що може бути надійніше, ніж екранізація бестселера, у якого вже мільйони читачів?

В 2021 Лувр під загрозою: екранізація "Люпен"

Після світового французького кінохіта "1+1" все полюбили героя Омара Сі — відчайдушного хулігана Дрісса, що став помічником інваліда-мільйонера, якого він повертає до повноцінного життя. Грубуватий, спритний і гострий на язик виходець з неблагополучних районів Парижа виявляє нетривіальний розум і співчуття.

8 січня на платформі Netflix стартує французький детективний серіал "Люпен", де Омар грає персонажа, що нагадує Дрісса, — злодія-джентльмена Ассана Діопа. Серіал поставлений по відомій серії детективних романів про Арсена Люпен початку ХХ століття французького письменника Моріса Леблана (1864-1941).

У серіалі «Люпен» з Омаром Сі головний герой — злодій-авантюрист і душка! Чарівність французької зірки і можливості Netflix дають чималі шанси цього детективу стати світовою сенсацією

Вперше джентльмен-грабіжник з'явився в новелі "Арешт Арсена Люпена" в 1905 році. Всього Леблан написав 28 книг про Люпена.

За сюжетом, в підлітковому віці життя Ассана Діопа різко змінилася, коли його батько помер у в'язниці, — його звинуватили у злочині, який той не скоював. Ассан бере собі псевдонім Арсен Люпен — за іменем героя улюбленої книжки і стає вкрай винахідливим злодієм, мріючи помститися за смерть тата.

Головна фішка Люпена в тому, що він майстер перевтілень — змінює колір волосся, стиль одягу, характер. Привабливий Арсен часто виступає не тільки в ролі грабіжника, але і детектива, розкриваючи нерозв'язні таємниці.

Герой викликає симпатії також своїми моральними принципами: огидою до вбивства і галантністю до жінок. Нерідко Люпен допомагає жінкам виплутатися зі скрутної ситуації і навіть здатний заради дівчини відмовитися від злочинних планів. Загалом, душка! Омар Сі просто створений для нього. Для цього і комбінацію з псевдонімом придумали, щоб Люпена зіграв темношкірий актор.

З 1989 по 1996 рік у Франції виходило два сезони серіалу "Повернення Арсена Люпена", але він не став світовою сенсацією. Омар Сі разом з можливостями Netflix спробує виправити це становище. Дія нового телефільму перенесено в сучасність. Судячи з тизеру, перше, чим займатиметься Люпен Омара Сі — крадіжкою предметів мистецтва з Лувру.

Інтригує, що цей кримінальний детектив зняв режисер Луї Летерʼє, в арсеналі якого є такий голлівудський мегахіт, як "Ілюзія обману" (2013).

Врятувати Галактику: серіал "Підстава"

Для любителів фантастики готується епохальне полотно — серіал "Підстава" по знаменитій космоопері американського класика Айзека Азімова, який народився в селі Петровичі Смоленської губернії.

Події серіалу відбуваються у далекому майбутньому — через 10 тис років. Вже 2 тис років, як 25 млн планет процвітають в Галактичній Імперії, що утворює Чумацький Шлях.

Однак наближається, як зараз модно говорити, системна криза, яку передрікає математик Гері Селдон, який заснував нову науку — Психоістория (на зразок метаісторії Данила Андрєєва).

Атеїст і хімік Азімов свято вірив в науку, тому вчені в його романах — головні рятівники людства від бід. Чарівна психоістория напророкувала близький крах прекрасної Імперії, після якого повинні настати 30 тис років варварства (Азімов малює масштабно), перш ніж все заспокоїться і утвориться Друга Галактична імперія, де знову можна буде непогано існувати.

Врятувати Першу, на думку Селдона, не можна, але можливо зменшити період хаосу всього до якоїсь тисячі років. З цією метою Гері під приводом складання Галактичної енциклопедії послав групу вчених різних профілів на планету Термінус, щоб утворити космічну академію — Перша Підстава.

[ + – ] МАЙБУТНЄ ГАЛАКТИКИ. У «Підставі» за Азімовим покажуть боротьбу людства через 10 тис років

Однак якщо одні хочуть запобігти війні і темним часам, то хтось, навпаки, мріє їх наблизити. У серіалі буде все: політичні інтриги, змови, любовні романи, планетарні розбірки. Воно й не дивно, адже Азімов підрядником для свого науково-фантастичного циклу взяв відому працю "Історія занепаду і руйнування Римської імперії" (1776-1788) англійського історика Едварда Гіббона (приблизно як Джордж Мартін для фентезійної саги "Гра престолів" використовував історію Столітньої війни в Європі і романи Моріса Дрюона, написані про неї).

У ролі Селдона, що намагається запобігти наслідкам соціальної катастрофи в Галактиці, зайнятий той самий британський актор Джаред Харріс, який відомий у нас за схожою ролюю академіка Легасова в серіалі "Чорнобиль" (2019) — члена урядової комісії з ліквідації наслідків катастрофи в Чорнобилі, який віддав цій справі всі сили і здоров'я.

У ролику "Підстави" заворожують величезні космічні кораблі, дизайн одягу жителів майбутнього і грандіозна галактична краса. В 2021 році серіал представить стрімінгова платформа Apple TV+, дата прем'єри уточнюється.

Бестселер Пратчетта — екранізація "Варта"

Ті, кому не до вподоби пафос, властивий епічним творінням, в новому американському фентезійному серіалі "Варта" знайдуть протилежну річ — тотальну іронію, яка виключає філософські а.

Серіал доступний з 3 січня. Знятий з канонічною трилогією англійського класика іронічної фантастики Террі Пратчетта (1948-2015), де він досхочу познущався над епосом, міфами і фентезійними шаблонами.

[ + – ] ФАНТАСТИКА НАВИВОРІТ. У «Варті» за Пратчеттом висміюються штампи наукової фантастики

Сюжет розгортається у вигаданому місті під назвою Анк-Морпорк. Міська Варта — група безглуздих полісменів, які намагаються зберегти порядок в суспільстві, де злочини і насильство дозволені законом. Робота у Стражників непроста, тому що вся ця різношерста нечисть бореться за зони впливу. Кругом процвітають корупція і крадіжки — в загальному, не скажеш, що нам це незнайоме.

Канал BBC America вирішив відтворити докладно знаменитий цикл Пратчетта "Плаский світ", населений зомбі, гномами, вовкулаками і големами. Головна відмінність від звичайного фентезі, що всі вони пародійні. Глядачі зустрінуться з капітаном Семом Вайсом, констеблем Морквиною і Чірі, капралом Ангва і грізною леді Сібіл. Форма серіалу повторює відомий детективний цикл "CSI: Місце злочину Нью-Йорк", тільки як "CSI: Місце злочину Анк-Морпорк". І так само, як там, кожна серія — нова справа, яку розслідує невгамовний капітан. Після величезного успіху серіалу "Добрі знамена" за Пратчеттом сподіваємося, що і "Варта" не підкачає.

Екранізація 2021 року — роман "Протистояння"

Оскільки зовсім від коронавірусної теми не втекти, то вже 18 грудня запустили новий серіал "Протистояння" — це екранізація однойменного бестселера 1978 року про пандемії супергрипу короля жахів Стівена Кінга.

У 1990 році роман "Протистояння" Кінга перевидали в відредагованому і доповненому вигляді з підзаголовком "Повне видання без скорочень". Дію роману Кінг тоді змістив з 1980 року на десять років вперед. Книга розійшлася тиражем 4,5 млн примірників. Твір похвалили критики, назвавши його найкращою річчю письменника.

У серіалі «Протистояння» синтетичний вірус викосить 99% населення Землі. Але і ті, що вижили, мирно не розійдуться

Але в наш час Кінгу не сподобалося, що між подіями його роману проводять паралелі з коронавірусною пандемією (тому кілька разів прем'єра переносилася), хоча, здавалося б, навпаки: це має сприяти успіху нового серіалу.

Нарешті прем'єра відбулася в грудні на стрімінгових платформах CBS All Access і НВO. Серії викладаються щотижня, остання, десята, вийде 19 лютого 2021 року.

Прем'єра кожної нової серії відбувається щотижня. Цікаво, що три з них припали на переддень свят: дві в переддень Різдва (католицького та православного) — 24 грудня і 7 січня, а одна — напередодні Нового року, 31 грудня.

Чому ж Кінгу не подобалися паралелі з ковідною пандемією? Розберемося.

За сюжетом в засекреченій лабораторії США створюється бактеріологічна зброя — небезпечна форма вірусу H1N1, що нагадує грип. Випадково вирвавшись за стіни лабораторії, вірус безжально викошує 99% населення Землі (Кінг ніколи не щадив бідне людство). Ті, що вижили, вступають в протистояння один з одним.

З'явилася якась "темна людина" — Рендалл Флегг, про якого пліткують, що він диявол у плоті. Він володіє містичними властивостями, перетворюючись то на вовка, то в ворону. Флегг вважає час масової загибелі людей ерою нових можливостей. "Диявол" основною базою зробив колишнє царство казино — Лас-Вегас, де збирає своїх шанувальників.

[ + – ] МАТІНКА-ПРОРОЧИЦЯ. У серіалі за Стівеном Кінгом Вупі Голдберг зіграє пророчицю — матінку Абігейл

Однак є й ті, хто слідує за матінкою Абігейл, чорношкірою жінкою ста років, яка закликає до себе своїх прихильників в снах, виконуючи волю Бога. Зібравшись в одному з американських провінційних міст, ці люди організовують "вільну зону" і готуються до боротьби з Флеггом.

Грубо кажучи, для Кінга причина, з якої трапився пандемічний апокаліпсис, менш важлива, ніж те, що вона спровокувала відкриту битву темних і світлих сил (письменник зізнавався, що його надихав роман "Володар перснів" Дж. Р. Р. Толкієна). Між двох цих полюсів розгортаються долі звичайних людей, які повинні зробити вибір. Ось чому Кінгу не дуже до вподоби, що в розкручуванні серіалу робили прямі відсилання до пандемії COVID-19.

Абсолютним сюрпризом для глядачів стане те, що матінку Абігейл зіграє Вупі Голдберг, яку у нас знають більше як комедійну актрису.

Кінга злегка лаяли за передбачувану кінцівку роману, але спеціально для телефільму він придумав несподіваний фінал.

Про міцну жіночу дружбу: серіал "Вулиця світлячків"

Серіал "Вулиця світлячків" — начебто за жанром мелодрама, але в той же час він про найфантастичнішу річ на світі, про жіночу дружбу, таку міцну, що тривала кілька десятків років.

Мелодраматичний телефільм Netflix (прем'єра — 3 лютого) знятий за однойменним бестселером визнаного майстра любовних романів, американки Крістіни Ханни, за екранізацію яких в Голлівуді навіть проводять аукціони.

У серіалі «Вулиця світлячків» Кейт — невдаха, а Таллі — зірка мікрорайону, але ниточка дружби пов'язує дівчаток на десятиліття. Однак навіть у такій міцній жіночій дружбі знайдеться одне слабке місце

На вулиці Світлячків зустрілися одного разу дві дівчинки: одна з благополучної сім'ї, інша — з проблемної. Восьмикласницю Кейт Маларкі дражнять і принижують. Загнана усіма, включаючи рідних, вона мріє вирватися зі свого оточення. Маларкі знайомиться з новою сусідкою Таллі Харт.

Кейт — невдаха, Таллі — зірка мікрорайону, але ниточка дружби магічно пов'язує несхожих дівчаток на багато років.

Таллі прагне довести, що вона чогось варта, адже в дитинстві її кинула мати. Вона бажає суспільного визнання і загальної любові. У дев'яності вона потрапляє в світ ТВ і стає відомою телеведучою, що їздять по всьому світу. У неї слава, гроші, але поруч немає близької людини.

Кейт начебто знаходить те, про що мріяла — спокійну, тиху сімейну гавань, — вдало вийшовши заміж. Але одного разу в її серце прокрадеться заздрість до успіхів давньої подруги. І станеться щось, що, здавалося, назавжди зруйнує їхні стосунки.

[ + – ] НЕ РОЗЛИЙ ВОДА. Серіал «Вулиця світлячків» розповість про тридцятирічну жіночу дружбу

Продюсером серіалу стала Кетрін Хайгл, яка сама себе призначила на роль Таллі. У ромкомі "Гола правда" (2009) вона вже була в ролі телепродюсера, що відзначився дублем у парі з Джерардом Батлером. Роль її подружки Кейт дісталася Сарі Чок, відомій за роллю доктора Рід з комедійного серіалу "Клініка".

Читачі роману відзначають, що до фіналу книги аж надто багато нещасть сиплеться на голову однієї з героїнь, але це звичайна властивість мелодраматичних творів — там не шкодують персонажів. Коли ж читачі (і глядачі в нашому випадку) проллють тонни сліз, в кінці з'явилося світло надії.