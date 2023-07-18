Серіали липня. Зої Салдана — бойова "левиця" і Майкл Шин у "Добрих передвісниках — 2"

Нові детективи, фентезі та фантастичні бойовики пронизані гумором, і тільки в шпигунському трилері із Зої Салдана — без жартів.

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Вечірка / The Afterparty

США, 2022-2023, 2 сезон, детектив, комедія

Прем'єра — 12 липня

У ролях: Тіффані Геддіш, Сем Річардсон, Зої Чао, Кен Жонг

Проєкт від режисера фільму "Мачо і ботан" Кріса Міллера — це стильні пародії на різні жанри з детективною інтригою. Дія першого сезону відбувається на випускному вечорі старшокласників. Звичайний хід вечірки порушує вбивство. Детектив Деннер у виконанні Тіффані Геддіш завзято береться за розслідування. Під підозру потрапляють усі присутні. Кожна серія присвячена одному зі старшокласників, яких допитує детектив і намагається з'ясувати можливі мотиви. Деннер отримує абсолютно різні історії про те, що сталося. Кожен із підозрюваних — герой окремої серії.

Другий сезон зроблено за аналогічною схемою, тільки дія відбувається на весіллі. Перша, кого підозрюють у вбивстві — наречена. На вас чекає інтригуюча історія і сатира, що висміює поп-культуру і жанрові кліше.

Серіал "Вечірка" — трейлер

Замкнуте коло / Full Circle

США, драма, детектив

Прем'єра: 13 липня

У ролях: Зазі Бітц, Клер Дейнс, Тімоті Оліфант

Відомий режисер Стівен Содерберг ("11, 12 і 13 друзів Оушена") вирішив попрацювати на серіальному терені.

Дія нового проекту розгортається в Нью-Йорку. Розслідується викрадення підлітка. Слідство призводить до розкриття давніх секретів, що стосуються багатьох причетних до справи персонажів та їхніх зв'язків із криміналом.

Інтрига має бути на рівні — сценарист проекту Ед Соломон працював над двома частинами "Ілюзії обману".

Атмосфера фільму, судячи з трейлеру, похмура, скелети активно продовжують сипатися з сімейних шаф — аж до розв'язки.

Трейлер серіалу "Замкнуте коло"

Спецназ: Левиця/ Special Ops: Lioness

США, 2023, бойовик, драма, шпигунський трилер

Прем'єра: 23 липня

У ролях: Зої Салдана, Морган Фріман, Ніколь Кідман

Щоб ліквідувати потужну та небезпечну терористичну організацію, ЦРУ вербує жінку на ім'я Джо. Вона з морської піхоти. Тепер її мета — потоваришувати з донькою одного з керівників терористів.

У головній ролі одна з найбільш затребуваних актрис Голлівуду — Зої Салдана ("Вартові Галактики", "Аватар"). Тут вона у звичній іпостасі сильної жінки, яка володіє бойовими навичками.

У стрічці також зайняті Майкл Келлі ("Джек Раян"), Ніколь Кідман і видатний актор Морган Фріман, який, незважаючи на 86-річний вік, у непоганій акторській формі, що видно з ролика. У трейлері, крім Фрімана, є перестрілки, бійки, перегони, вибухи, а також спецпризначенки, які постійно ціляться зі снайперських гвинтівок.

Загалом, шпигунський екшн на повну.

Трейлер серіалу "Спецназ: Левиця"

Скрегіт металу / Twisted Metal

США, 2023, фантастика, комедія, екшн, пригоди

Прем'єра: 27 липня

У ролях: Ентоні Макі, Тадж Воганс, Стефані Беатріс, Шелле Рамос

Деякому Джону Доу пропонують шанс на поліпшення свого життя, але тільки в тому разі, якщо він зможе успішно доставити загадкову посилку через постапокаліптичну пустелю. Для цього йому потрібно відбити напади безжальних мародерів, які розсікають на спеціально обладнаних для пустелі авто. Але найбільше йому заважає виконати місію божевільний клоун-вбивця Ласунчик.

Серіал Twisted Metal заснований на однойменній серії відеоігор у жанрі бойових перегонів. Загалом це — мікс "Перевізника", "Божевільного Макса" і "Смертельних перегонів". Виконавець головної ролі Ентоні Макі своєю іронічною манерою гри і чарівністю нагадує раннього Вілла Сміта.

Серіал налічує 10 епізодів тривалістю по пів години, і всі вони будуть доступні для перегляду вже 27 липня.

Кумедний фрагмент із серіалу "Скрегіт металу", де клоун-убивця Ласунчик дістає Джона Доу

Трейлер серіалу "Скрегіт металу"

Добрі передвісники — 2 / Good Omens 2

США, Велика Британія, 2019 — 2023, 2 сезон, гумористичне фентезі

Прем'єра — 28 липня

У ролях: Майкл Шин, Девід Теннант, Джон Гемм, Ліз Карр

Для величезної кількості читачів іронічний фантаст Террі Пратчетт зі своїм "Плоским світом" — культовий автор: 70 книжок, перекладених 37 мовами світу. Його пародійний стиль народився як протиотрута бездарному фентезі, але вилився в мегаявище: на сьогодні загальний тираж книжок Террі Пратчетта — 80 мільйонів.

Роман "Добрі знамення" був написаний у 1990 році разом із молодшим співавтором, Нілом Гейманом. Перший сезон серіалу "Добрі знамення" (2019) отримав хороші відгуки — критики відзначили, що творці дотримувалися насамперед не букви, а духу пратчеттівської прози. І ось, аж через чотири роки — довгоочікуване продовження.

У центрі сюжету два персонажі — янгол Азирафаїл і демон Кроулі, які настільки полюбили життя на Землі, що об'єдналися, аби запобігти приходу Антихриста та фінальній битві між Раєм і Пеклом, що загрожують існуванню Землі. Їм обом дуже не подобається думка про кінець світу — такого загалом милого для обох, з його прекрасною ресторанною кухнею, вечірніми прогулянками, солодким запахом букіністичних книжкових крамничок, літнім купанням у морі та ще тисячею дорогих серцю дрібниць.

Глядачі та преса полюбили Девіда Теннанта і Майкла Шина в цих ролях: актори переконливі, навіть коли обидва мовчать у кадрі.

Багато років громадськість лякав режисер Террі Гілліам своєю повнометражною екранізацією "Добрих передвісників", про яку заявив ще в 1999. Справді, кому як не одному з творців гумористичного шоу "Монті Пайтон" зрозуміти глибину англійського гумору Пратчетта? І начебто навіть сценарій уже написаний, але віз і нині там.

А поки серіал "Добрі передвісники" чудово задовольнив усіх, хто прагне побачити цей роман на екрані. Можливо, тут немає розмаху уяви Гілліама, але що стосується тонкого іронічного стьобу і чудової акторської гри — це є.

Трейлер серіалу "Благі знамення", 2-й сезон

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