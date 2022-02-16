"Вони вбивали одне одного". Рецензія на фільм "Носоріг" Олега Сенцова

17 лютого на екрани країни виходить кримінальний фільм Олега Сенцова "Носоріг", що запам'ятовується шоковими сценами насильства та запізнілим каяттям.

За роки Незалежності в Україні посеред моря національних кінохітів, де в центрі жіноча історія, з'явився лише третій справжній чоловічий фільм — після "Племені" Мирослава Слабошпицького (2014), "Кіборгів" Ахтема Сеїтаблаєва (2017) — на екрани виходить "Носоріг" 2021) Олега Сенцова. Останній закриває для України тему кримінального свавілля 1990-х.

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Що стосується нагород, картина потрапила в номінацію програми "Горизонти" Венеціанського фестивалю і перемогла на Міжнародному фестивалі у Стокгольмі (в різні роки "Бронзовий кінь" отримували "Шалені пси" Тарантіно й "Один, два, три… замри" Бертрана Бліє).

[ + – ] "Носоріг" Олега Сенцова – справжній чоловічий фільм Фото: Скриншот

За сюжетом міцний хлопчик Вова дошкою із гвіздком збиває соняшники. А потім тією ж дошкою — пацанів, які напали на нього. Він швиденько виростає і починає так само кришити хуліганів і бандитів. Носоріг, якого зіграв непрофесійний актор, активіст Сергій Філімонов — міцний горішок.

Він пре без розбору і наривається на банду Черепа, яка ставить його на "лічильник". Щоб від них "відмазатись" головний герой заручається підтримкою іншого великого бандита — Хмари. Носоріг із комерсів починає збирати данину для Хмари, діючи нахабно, зухвало та жорстоко. Так само він робить з конкурентами — "мочить" без зволікання.

У фільмі є такі сцени насильства, які за жорсткістю та натуралістичністю можуть цілком тягатися з подібними епізодами у "Племені". Але як каже біблійна приказка: посієш вітер — пожнеш бурю: бумеранг насильства повернеться до головного героя. Хоча спочатку фінансовий достаток створював ілюзію, що все у Вови гаразд. У нього чудова дівчина Марина. Вони справляють розкішне бандитське весілля, де співає Олег Скрипка. У сім'ї народжується донька.

[ + – ] Фільм Олега Сенцова "Носоріг": офіційний трейлер

Носоріг убиває десятки людей, але це були переважно такі ж бандити як і він. Проте запам'ятовуються лише смерті двох дівчаток. У картині є потужна і пронизлива сцена, коли Носоріг своєю величезною чоловічою долонею зворушливо накриває мертву долоньку доньки, котра випросталася з-під простирадла. Побічно він винний у загибелі своєї дитини. І безпосередньо — у загибелі ще однієї дівчинки. Ці дві смерті переважують усі, тому Носоріг опиняється в особистісному безвиході. Такий сильний чоловік, який за природою має бути захисником представниць слабкої статі — стає причиною їхньої загибелі.

Згадуються епізоди з документальних фільмів про знамениту горіхівську ОЗУ: коли бомби, закладені кілерами для інших бандитів, випадково вбивали дітей. У фільмі Сенцова це відбувається по-іншому, але суть та сама.

[ + – ] Фільмом Олега Сенцова "Носоріг" Україна назавжди розлучається з кримінальними 1990-ми Фото: скриншот

Носоріг мав шанс повернути свою долю: його запрошує до протестантської церкви священик у Німеччині, у якого він тимчасово працює по господарству, але Вова не переступає поріг храму. Він начебто вискочив із круговороту кривавих справ і п'яних оргій, але жодних висновків не зробив. Йому не вистачає стратегічного мислення, як тому ж Саші Бєлому з російського серіалу "Бригада" (2002), щоб рухатися кудись далі — у політику чи навпаки — до монастиря.

Як сказав в інтерв'ю (скоро вийде у Фокусі) автор стрічки Олег Сенцов: "Я показав людину, яка все-таки не мислила стратегічно. Вона жила одним днем. У нас у Криму такі просто повбивали одне одного і коли туди прибув Геннадій Москаль — він просто "зачистив" решту, добив їх. Крім тих, хто з них раніше зрозумів, що приходять прокурори, що треба з ними вже щось вирішувати, йти на компроміс".

До речі, щодо акторської майстерності можна в картині зазначити дві ролі. Перша роль прокурора-хабарника, який показаний як продажний діловий прагматик-інтелектуал. Абсолютно точне акторське влучення в образ. Друга — роль друга та соратника Носорога по банді Плюса (Євген Григор'єв): персонаж бере своєю експресією, Плюс разюче фонтанує вибуховою енергією.

Зі свого особистісного глухого кута Носоріг бачить лише один вихід — принести себе в жертву. Що з огляду на його характер не дуже природно виглядає. Але такою є воля автора.

[ + – ] Олег Сенцов: "Я показав людину, яка не мислить стратегічно. Вона жила одним днем" Фото: 24 Канал

Мінуси фільму Олега Сенцова "Носоріг"

Використано чимало шаблонів. Багато і надто прямих висловлювань, що не передбачають глибини. Через багате використання у фільмі акторів-аматорів часто звучить змазано. Не надто переконливий у своїй логічності фінал. Не зовсім зрозуміло, хто така Людина в машині, якій Носоріг сповідається: чи то кілер, який вирішив послухати свою майбутню жертву, чи якась "сублімована совість"?

Плюси фільму Олега Сенцова "Носоріг"

Скрупульозно та ретельно відтворені прикмети 1990-х: предмети побуту, музика, одяг, сама атмосфера. Неслабка динаміка фільму: події розвиваються досить швидко. Деякі сцени насильства шокують, але цілком очевидно, що такі епізоди були насправді. Добре показано, як "всевладдя" затягує, але карму ніхто не скасовував. Символ картини запам'ятовується — дві долоні одна на іншій: недбайливого батька, який припустився безлічі помилок, та його мертвої доньки.

Висновок. Україна цим фільмом назавжди розлучається з кримінальними 1990-ми. Без їхньої романтизації та жалю на ті часи.

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