Марго Робби вышла на публику в платье за 77 тысяч гривен (фото)

Знаменитость примеряла наряд от любимого дизайнера Кейт Миддлтон.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби продемонстрировала платье любимого дизайнера Кейт Миддлтон за 77 тысяч гривен. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" посетила шоу Tonight Show Starring Jimmy Fallon в Нью-Йорке. Для публичного выхода голливудская знаменитость выбрала шелковое платье в горошек в ретро стиле с глубоким декольте и белым воротничком от Alessandra Rich. На ногах Марго Робби были светлые туфли-лодочки. Ее волосы были распущены, а дополнил аутфит легкий вечерний макияж.

Наряды от Alessandra Rich любит принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Жена будущего короля Великобритании недавно появилась в платье от этого дизайнера на королевских скачках.

[ + – ] Марго Робби

Отметим, что такое ретро-платье на официальном сайте бренда стоит 2 105 долларов (более 77 тысяч гривен).

[ + – ] Марго Робби в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Напомним, Марго Робби сходила на свидание со своим мужем в известный ресторан Нью-Йорка.

Также Фокус внимательно следит за ситуацией вокруг ментального здоровья американской супермодели Кары Делевинь. Недавно из ее дома вышла заплаканная Марго Робби.