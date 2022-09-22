Марго Роббі вийшла на публіку у сукні за 77 тисяч гривень (фото)

Знаменитість приміряла вбрання від улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі продемонструвала сукню улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон за 77 тисяч гривень. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Вовк з Уолл-стріт" відвідала шоу Tonight Show Starring Jimmy Fallon в Нью-Йорку. Для публічного виходу голлівудська знаменитість обрала шовкову сукню в горошок у стилі ретро з глибоким декольте та білим комірцем від Alessandra Rich. На ногах Марго Роббі були світлі туфлі-човники. Її волосся було розпущене, а доповнив аутфіт легкий вечірній макіяж.

Наряди від Alessandra Rich полюбляє принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Дружина майбутнього короля Великобританії нещодавно з'явилася у сукні від цього дизайнера на королівських перегонах.

[ + – ] Марго Роббі

Зазначимо, що така ретро-сукня на офіційному сайті бренду коштує 2 105 доларів (понад 77 тисяч гривень).

[ + – ] Марго Роббі у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі сходила на побачення зі своїм чоловіком у відомий ресторан Нью-Йорка.

Також Фокус уважно стежить за ситуацією навколо ментального здоров'я моделі Кари Делевінь. Нещодавно з її дому вийшла заплакана Марго Роббі.