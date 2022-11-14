Марго Робби украсила страницы Vanity Fair

Марго Робби продвигает свой новый фильм "Вавилон", в котором сыграла вместе с Брэдом Питтом.

Related video

32-летняя актриса и кинопродюссер Марго Робби снялась для журнала Vanity Fair, украсив его страницы и обложку. Для фото одна из самых успешных актрис Голливуда позировала в роскошных нарядах от Alaïa, Alexandre Vauthier Haute Couture, Jacquemus, Loewe и Et Ochs, нарочито сексуальных и очень элегантных.

Знаменитость не только показала себя в качестве профессиональной модели, но и многое рассказала о себе, своей жизни и творчестве в большом интервью журналу. В частности, одной из главных тем разговора был выход фильма "Вавилон" о Голливуде 20-ых годов прошлого века, премьера которого запланирована на 23 декабря.

Фото: Vanity Fair

В этой картине Марго досталась роль Нелли Ларой, которую сама актриса называет самой близкой по духу героиней, а съемки вместе с Брэдом Питтом и Диего Кальвой – лучшим опытом в жизни.

Нелли – начинающая актриса, которая мечтает заработать много денег. Она любит вечеринки и развлечения, попутно желая прославиться на весь мир. Будучи аутсайдером в Голливуде, полная остроты, энергии и неукротимой энергии, она получила первую роль благодаря некоторой удаче, но показала настолько необычную игру, что это открыло ей путь к славе.

Фото: Vanity Fair

Судьбы Нелли и Марго очень похожи. В свое время Робби привлекла внимание Голливуда прорывной игрой в фильме "Волк с Уолл-Стрит" и построила карьеру, которая показывает, какой может быть современная кинозвезда. Она серьезная актриса и продюсер, которая мечется между блокбастерами и темными инди, даже если ей все еще немного некомфортно находиться в центре внимания.

"Я пытаюсь объяснить эту работу – и этот мир – людям так: максимумы действительно высоки, а падения очень, очень низки. И я думаю, если вам повезет, все уравновешивается посередине", – говорит актриса.

Фото: Vanity Fair

Ее первая большая роль в австралийской мыльной опере "Соседи" должна была быть короткой, но она произвела такое впечатление, что ее оставили на три года. Робби получила свою прорывную роль в "Волке с Уолл-стрит" отчасти потому, что у нее хватило наглости дать пощечину Леонардо ДиКаприо во время прослушивания. Позже она написала письмо Квентину Тарантино, в котором говорила, что надеется однажды поработать с ним, и в конце концов оказалась на съемках "Однажды… в Голливуде".

Фото: Vanity Fair

"Ее сверхспособность и то, что делает ее талантом, который выпадает раз в поколение, заключается в том, что она может все. Если вы смотрите, как Марго осваивает новый навык, это довольно страшно. Когда мы делали трюки для "Хищных птиц", каскадеры однажды что-то показывали ей. Она пробует это один раз, и во второй раз она лучше их", – признавалась Кристина Ходсон, сценарист спин-оффа "Отряда самоубийц" 2020 года "Хищные птицы".

Напомним, в чем состоит секрет успеха Марго Робби.