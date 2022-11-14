Марго Роббі розповіла, чому не зіграє в жіночій версії "Піратів Карибського моря"

Акторка мала виконати в перезапуску фільму головну роль.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі заявила, що Disney відмовилася від ідеї зняти фільм "Пірати Карибського моря" за участю жінок. Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Vanity Fair.

Ще два роки тому з'явилася інформація, що Роббі зіграє головну роль у жіночому перезавантаженні популярної франшизи, в якій грав Джонні Депп.

Продюсер Джеррі Брукгаймер, який працював над оригінальним фільмом, був прикріплений до проєкту разом зі сценаристкою "Хижих пташок" Крістіною Годсон. Однак, незважаючи на те, що вже закінчується 2022 рік, робота так і не зрушила з мертвої точки.

"У нас була ідея, і ми розробляли її якийсь час, багато років тому, щоб у нас було більше жіночого керівництва — не повністю жіночого, але просто історія іншого типу, яка, як ми думали, була б справді крутою. Але я думаю, вони не хочуть це робити", — сказала вона, маючи на увазі Disney.

"Пірати Карибського моря" – одна з найкомерційніше успішних франшиз усіх часів, що зібрала понад 4,5 млрд доларів за п'ять повнометражних фільмів. Картина з Роббі замислювалася як оригінальна історія з новими персонажами.

Щодо шостої частини "Піратів Карибського моря", то продовження знаходиться в розробці, проте виникла проблема з виконавцем головної ролі. Джонні Депп, який зіграв капітана Джека Горобця, так образився на Disney, що на суді під присягою заявив про неможливість свого повернення на знімальний майданчик після того, як студія розірвала з ним співпрацю через звинувачення колишньої дружини актора Ембер Херд у домашньому насильстві. Незважаючи на те, що боси Disney готові заплатити йому 300 мільйонів доларів, Депп поки ніяк не відповів на їхню щедру пропозицію.

Щодо Марго Роббі, то її останньою роботою став фільм режисера Демієна Шазеля "Вавілон", де вона зіграла разом із Бредом Піттом. Його прем'єра запланована на 23 грудня цього року.

Нагадаємо, Марго з'явилася на сторінках журналу у дизайнерському вбранні.