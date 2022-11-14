Марго Робби рассказала, почему не сыграет в женской версии "Пиратов Карибского моря"

Актриса должна была исполнить в перезапуске фильма главную роль.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби заявила, что Disney отказалась от идеи снять фильм "Пираты Карибского моря" с участием женщин. Об этом она рассказала в интервью журналу Vanity Fair.

Еще два года назад появилась информация, что Робби сыграет главную роль в женской перезагрузке популярной франшизы, в которой изначально играл Джонни Депп.

Продюсер Джерри Брукхаймер, работавший над оригинальным фильмом, был прикреплен к проекту вместе со сценаристом "Хищных птиц" Кристиной Ходсон. Однако несмотря на то, что уже заканчивается 2022 год, работа так и не сдвинулась с мертвой точки.

"У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, много лет назад, чтобы у нас было больше женского руководства – не полностью женского – но просто история другого типа, которая, как мы думали, была бы действительно крутой. Но я думаю, они не хотят этого делать", – сказала она, имея в виду Disney.

"Пираты Карибского моря" – одна из самых коммерчески успешных франшиз всех времен, собравшая более 4,5 млрд долларов за пять полнометражных фильмов. Картина с Робби задумывалась как оригинальная история с совершенно новыми персонажами.

Что касается шестой части "Пиратов Карибского моря", то продолжение находится в разработке, однако возникла проблема с исполнителем главной роли. Джонни Депп, сыгравший капитана Джека Воробья, так обиделся на Disney, что на суде под присягой заявил о невозможности своего возвращения на съемочную площадку после того, как студия разорвала с ним сотрудничество из-за обвинений бывшей жены актера Эмбер Херд в домашнем насилии. Несмотря на то, что боссы Disney готовы заплатить ему 300 миллионов долларов, Депп пока никак не ответил на их столь щедрое предложение.

Что касается Марго Робби, то ее последней работой стал фильм режиссера Дэмиена Шазеля "Вавилон", где она сыграла вместе с Брэдом Питтом. Его премьера запланирована на 23 декабря этого года.

Напомним, Марго появилась на страницах журнала в дизайнерских нарядах.