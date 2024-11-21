"Царь умрет, нация падет": ученые расшифровали мрачные предсказания на 4000-летних вавилонских табличках

Таблички с клинописью находятся в Британском музее и предсказывают будущее на основе лунных затмений.

Ученым удалось расшифровать четыре вавилонские клинописные таблички возрастом 4000 лет, на которых на основе лунных затмений предсказываются будущие катастрофы. И частично предсказания уже начались сбываться. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Таблички, хранящиеся в Британском музее и найденные более 100 лет назад в Ираке, являются одними из древнейших известных описаний предзнаменований, связанных с лунными затмениями.

Лунные затмения — это астрономическое явление, которое происходит, когда Луна покрывается тенью из-за Земли. Это вызвано тем, что Земля находится в очень точном месте, проходя между Луной и Солнцем. Само по себе это происходит только тогда, когда Луна полная.

Поскольку небесные тела были постоянной и неизменной деталью жизни во всем мире, вполне логично, что разные культуры придавали значение затмениям. Древние вавилоняне не были исключением.

Ранние новаторы в области астрономии, хотя и более похожей на то, что мы знаем как астрологию, вавилоняне придавали большое значение поведению Луны. Луна и звезды могли нести знаки о воле и желаниях богов, а также предсказывать будущее.

Лунные затмения в частности рассматривались как темные предзнаменования, которые возвещали о смерти правителя. По этой причине вавилоняне разработали метод расчета появления затмений. Это известно как цикл сароса, который охватывает период в 223 лунных месяца и может помочь определить, когда произойдут затмения.

Но что происходило, когда происходило лунное затмение? По сути, вавилонские астрологи обращались к источникам, чтобы интерпретировать затмение и связанный с ним астрологический феномен. Это включало другие астрономические наблюдения, практику экстиспиции (жертвоприношения животных) и обращение к собранию небесных предзнаменований, которые по сути являются способом поиска устоявшейся традиции предзнаменований затмений.

Вот краткий список мрачных предзнаменований, которые сделали в древнем Вавилоне:

Мор;

Экономический кризис;

Смерть царя;

Большое наводнение;

Конец династии;

Восстание;

Смерть целой нации.

Интересно, что некоторые из этих предзнаменований трактовались по-разному: либо царь умрет, и, следовательно, люди его земель будут в порядке, либо царь не умрет, и люди его земель будут страдать.

К счастью, сегодня неизвестно, что лунные затмения и правда несут в себе какие-то мрачные знаки. Но эти таблички по-прежнему являются свидетельством достижений в области астрономии, которых вавилоняне смогли достичь много тысяч лет назад.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Нострадамус и Ванга сделали одинаковые мрачные предзнаменования на 2025 год.