У Ванги и Нострадамуса было одинаковое ужасающее предсказание на 2025 год
Оба самых известных провидца в истории в свое время утверждали, что в следующем году в Европе произойдет смертоносная война.
Нострадамус и Ванга, предсказания которых до сих цитируются в СМИ и любителями мистики, несмотря на то, что они жили с разницей в 400 лет, сошлись во мнениях насчет 2025 года. И предсказали войны в Европе и прочие ужасные события. Об этом пишет Daily Mail.
Французский астролог и врач XVI века Нострадамус писал, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокие войны".
Затем он добавил спекулятивную и многозначительную фразу: "Древняя чума будет хуже врагов". Мишель де Нотрдам, поэт, алхимик, предсказатель и фармацевт, жил 16 веке. Первое издание "Пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса", называемых ныне "Центуриями", вышло в Лионе в 1555 году. Оно содержало "Письмо к сыну Сезару" и 353 пророческих катрена. Считается, что создавая свои "Центурии", Нострадамус опирался на астрологические расчеты.
Слепая ясновидящая Ванга, умершая 27 лет назад в 1996 году, сделала леденящее душу предсказание о Третьей мировой войне на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем, сообщив о конфликте в Европе в 2025 году, который, по ее словам, "опустошит" население континента.
Ванга, урожденная была болгарской пророчицей, ставшей культовой фигурой среди сторонников теории заговора после того, как некоторые из ее высказываний каким-то образом оказались правдой.
Урожденная Вангелия Пандева Димитрова, утверждала, что у нее есть редкий дар от Бога, который помог ей заглянуть в будущее после того, как она потеряла зрение в возрасте 12 лет.
Известная как Балканский Нострадамус, она оставила после себя предсказания на каждый год вплоть до 5079 года, когда она предсказала конец света.
Ванга выросла на ферме на территории современной Македонии и ослепла после того, как в юном возрасте попала в торнадо. Верующие утверждают, что именно этот несчастный случай подарил ей второе зрение.
Ранее она верно предсказала российское вторжение в Украину, а также теракты 11 сентября в Нью-Йорке.
Утверждается, что за свою 50-летнюю карьеру она также предсказала пандемию коронавируса, катастрофу на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 году и смерть принцессы Дианы в 1997 году.
В 1989 году она, как сообщается, сказала о терактах 11 сентября во Всемирном торговом центре: "Ужас, ужас! Американские братья падут, подвергнувшись атаке стальных птиц. Волки будут выть в кустах, и хлынет невинная кровь".
Баба Ванга также правильно предсказала, что 44-й президент США [Барак Обама] будет первым чернокожим, хотя она и сказала, что он будет последним.
Но она ошиблась, заявив, что Европа "перестанет существовать" к 2017 году, сообщив, что континент превратится в "пустошь, почти полностью лишенную человеческой жизни".
Напомним, ранее Фокус писал о предсказаниях Нострадамуса, который сбылись. Но все равно интерпретировать их можно по-разному.