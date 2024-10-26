У Ванги и Нострадамуса было одинаковое ужасающее предсказание на 2025 год

Оба самых известных провидца в истории в свое время утверждали, что в следующем году в Европе произойдет смертоносная война.

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Нострадамус и Ванга, предсказания которых до сих цитируются в СМИ и любителями мистики, несмотря на то, что они жили с разницей в 400 лет, сошлись во мнениях насчет 2025 года. И предсказали войны в Европе и прочие ужасные события. Об этом пишет Daily Mail.

Французский астролог и врач XVI века Нострадамус писал, что "земли Европы" будут вовлечены в "жестокие войны".

Затем он добавил спекулятивную и многозначительную фразу: "Древняя чума будет хуже врагов". Мишель де Нотрдам, поэт, алхимик, предсказатель и фармацевт, жил 16 веке. Первое издание "Пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса", называемых ныне "Центуриями", вышло в Лионе в 1555 году. Оно содержало "Письмо к сыну Сезару" и 353 пророческих катрена. Считается, что создавая свои "Центурии", Нострадамус опирался на астрологические расчеты.

Книга с предсказаниями Нострардамуса Фото: Libriproibiti

Слепая ясновидящая Ванга, умершая 27 лет назад в 1996 году, сделала леденящее душу предсказание о Третьей мировой войне на фоне обострения напряженности между Ираном и Израилем, сообщив о конфликте в Европе в 2025 году, который, по ее словам, "опустошит" население континента.

Ванга, урожденная была болгарской пророчицей, ставшей культовой фигурой среди сторонников теории заговора после того, как некоторые из ее высказываний каким-то образом оказались правдой.

Урожденная Вангелия Пандева Димитрова, утверждала, что у нее есть редкий дар от Бога, который помог ей заглянуть в будущее после того, как она потеряла зрение в возрасте 12 лет.

Ванга, известная предсказательница из Болгарии Фото: wiki

Известная как Балканский Нострадамус, она оставила после себя предсказания на каждый год вплоть до 5079 года, когда она предсказала конец света.

Ванга выросла на ферме на территории современной Македонии и ослепла после того, как в юном возрасте попала в торнадо. Верующие утверждают, что именно этот несчастный случай подарил ей второе зрение.

Ранее она верно предсказала российское вторжение в Украину, а также теракты 11 сентября в Нью-Йорке.

Утверждается, что за свою 50-летнюю карьеру она также предсказала пандемию коронавируса, катастрофу на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 году и смерть принцессы Дианы в 1997 году.

В 1989 году она, как сообщается, сказала о терактах 11 сентября во Всемирном торговом центре: "Ужас, ужас! Американские братья падут, подвергнувшись атаке стальных птиц. Волки будут выть в кустах, и хлынет невинная кровь".

Баба Ванга также правильно предсказала, что 44-й президент США [Барак Обама] будет первым чернокожим, хотя она и сказала, что он будет последним.

Но она ошиблась, заявив, что Европа "перестанет существовать" к 2017 году, сообщив, что континент превратится в "пустошь, почти полностью лишенную человеческой жизни".

Напомним, ранее Фокус писал о предсказаниях Нострадамуса, который сбылись. Но все равно интерпретировать их можно по-разному.