У Ванги і Нострадамуса було однакове жахливе передбачення на 2025 рік

Обидва найвідоміші провидці в історії свого часу стверджували, що наступного року в Європі відбудеться смертоносна війна.

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Нострадамус і Ванга, передбачення яких досі цитуються в ЗМІ та любителями містики, незважаючи на те, що вони жили з різницею в 400 років, зійшлися в думках щодо 2025 року. І передбачили війни в Європі та інші жахливі події. Про це пише Daily Mail.

Французький астролог і лікар XVI століття Нострадамус писав, що "землі Європи" будуть втягнуті в "жорстокі війни".

Потім він додав спекулятивну і багатозначну фразу: "Стародавня чума буде гіршою за ворогів". Мішель де Нотрдам, поет, алхімік, провісник і фармацевт, жив 16 столітті. Перше видання "Пророцтв магістра Мішеля Нострадамуса", званих нині "Центуріями", вийшло в Ліоні 1555 року. Воно містило "Лист до сина Сезара" і 353 пророчих катрени. Вважається, що створюючи свої "Центурії", Нострадамус спирався на астрологічні розрахунки.

Книга з передбаченнями Нострардамуса Фото: Libriproibiti

Сліпа ясновидиця Ванга, яка померла 27 років тому 1996 року, зробила пророцтво про Третю світову війну, від якого холоне душа, на тлі загострення напруженості між Іраном та Ізраїлем, повідомивши про конфлікт у Європі 2025 року, який, за її словами, "спустошить" населення континенту.

Ванга, уроджена була болгарською пророчицею, що стала культовою фігурою серед прихильників теорії змови після того, як деякі з її висловлювань якимось чином виявилися правдою.

Уроджена Вангелія Пандева Димитрова, стверджувала, що у неї є рідкісний дар від Бога, який допоміг їй зазирнути в майбутнє після того, як вона втратила зір у віці 12 років.

Ванга, відома провісниця з Болгарії Фото: wiki

Відома як Балканський Нострадамус, вона залишила після себе передбачення на кожен рік аж до 5079 року, коли вона передбачила кінець світу.

Ванга виросла на фермі на території сучасної Македонії і осліпла після того, як у юному віці потрапила в торнадо. Віряни стверджують, що саме цей нещасний випадок подарував їй другий зір.

Раніше вона вірно передбачила російське вторгнення в Україну, а також теракти 11 вересня в Нью-Йорку.

Стверджується, що за свою 50-річну кар'єру вона також передбачила пандемію коронавірусу, катастрофу на Чорнобильській АЕС в Україні 1986 року і смерть принцеси Діани 1997 року.

У 1989 році вона, як повідомляється, сказала про теракти 11 вересня у Всесвітньому торговому центрі: "Жах, жах! Американські брати впадуть, піддавшись атаці сталевих птахів. Вовки витимуть у кущах, і хлине безневинна кров".

Баба Ванга також правильно передбачила, що 44-й президент США [Барак Обама] буде першим чорношкірим, хоча вона і сказала, що він буде останнім.

Але вона помилилася, заявивши, що Європа "перестане існувати" до 2017 року, повідомивши, що континент перетвориться на "пустку, майже повністю позбавлену людського життя".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про прогнози Нострадамуса, які збулися. Але все одно інтерпретувати їх можна по-різному.