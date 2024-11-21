"Цар помре, нація впаде": науковці розшифрували похмурі передбачення на 4000-літніх вавилонських табличках

Таблички з клинописом перебувають у Британському музеї і пророкують майбутнє на основі місячних затемнень.

Ученим вдалося розшифрувати чотири вавилонські клинописні таблички віком 4000 років, на яких на основі місячних затемнень передбачаються майбутні катастрофи. І частково передбачення вже почали збуватися. Про це пише The Jerusalem Post.

Таблички, що зберігаються в Британському музеї і знайдені понад 100 років тому в Іраку, є одними з найдавніших відомих описів ознак, пов'язаних із місячними затемненнями.

Місячні затемнення — це астрономічне явище, яке відбувається, коли Місяць покривається тінню через Землю. Це викликано тим, що Земля перебуває в дуже точному місці, проходячи між Місяцем і Сонцем. Саме собою це відбувається тільки тоді, коли Місяць повний.

Оскільки небесні тіла були постійною і незмінною деталлю життя в усьому світі, цілком логічно, що різні культури надавали значення затемненням. Стародавні вавилоняни не були винятком.

Ранні новатори в царині астрономії, хоча й більш схожої на те, що ми знаємо як астрологію, вавилоняни надавали великого значення поведінці Місяця. Місяць і зірки могли нести знаки про волю і бажання богів, а також передбачати майбутнє.

Місячні затемнення, зокрема, розглядалися як темні ознаки, що сповіщали про смерть правителя. З цієї причини вавилоняни розробили метод розрахунку появи затемнень. Це відомо як цикл сароса, який охоплює період у 223 місячних місяці і може допомогти визначити, коли відбудуться затемнення.

Але що відбувалося, коли відбувалося місячне затемнення? По суті, вавилонські астрологи зверталися до джерел, щоб інтерпретувати затемнення і пов'язаний з ним астрологічний феномен. Це включало інші астрономічні спостереження, практику екстиспіції (жертвопринесення тварин) і звернення до зборів небесних ознак, які по суті є способом пошуку усталеної традиції ознак затемнень.

Ось короткий список похмурих ознак, які зробили в стародавньому Вавилоні:

Мор;

Економічна криза;

Смерть царя;

Велика повінь;

Кінець династії;

Повстання;

Смерть цілої нації.

Цікаво, що деякі з цих ознак трактували по-різному: або цар помре, і, отже, люди його земель будуть у порядку, або цар не помре, і люди його земель страждатимуть.

На щастя, сьогодні невідомо, чи місячні затемнення і справді несуть у собі якісь похмурі знаки. Але ці таблички, як і раніше, є свідченням досягнень у галузі астрономії, яких вавилоняни змогли досягти багато тисяч років тому.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Нострадамус і Ванга зробили однакові похмурі передбачення на 2025 рік.