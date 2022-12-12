Скандальна дитина Голлівуду. Якою акторкою надихалася Марго Роббі для фільму "Вавилон"

Прообразом Неллі Ларой, роль якої виконала Марго Роббі, стала Клара Боу, зірка німого кіно та секс-символ 1920-х років.

Related video

23 грудня відбудеться прем'єра фільму "Вавилон" режисера Дем'єна Шазелла, який розповість про те, що відбувалося в Голлівуді під кінець епохи німого кіно. Головні ролі у фільмі виконали Бред Пітт і Марго Роббі. Акторці дісталася роль юної старлетки Неллі Ларой. Персонаж вигаданий, але журналісти вважають, що його створили, спираючись на біографію зірки 1920-х рр. акторки Клари Боу. Про це пише Daily Mail.

У "Вавилоні" героїня Роббі з'являється у відвертих вбраннях, багато п'є, приймає наркотики та розважається на шикарних декадентських вечірках. Сучасна публіка може подумати, що це занадто для Голлівуду 1920-х, але Неллі Ларой, химерна старлетка, яка зневажає умовності, багато в чому заснована на образі скандальної Клари Боу, першої голлівудської It-girl і першого секс-символу епохи німого кіно на кіноекрані.

[ + – ] Кадр із фільму "Вавилон" Фото: Скриншот

Клара Боу народилася 1905 року в Брукліні. Її мати втратила двох дітей у дитинстві й думала, що й Клара не виживе, а тому навіть не стала оформляти свідчення про народження. Мати дівчинки збожеволіла, батько пив і бив дружину та дочку. Коли Кларі було 11 років, він її зґвалтував.

Історик кіно Джефф Крауз зазначає, що дитинство та юність Клари проходили в страшній атмосфері. "Людина, яку вона любила найбільше — її дід — померла в неї на очах. Друг дитинства, який жив у тому ж будинку, згорів живцем. Клара почула його крики та спробувала загасити полум'я, загорнувши його в килим, але він помер у неї на руках. Її мати Сара була психічно хвора. Одного разу Клара прокинулася та побачила, що вона приставила їй ніж до горла. Її батько Роберт був жорстокий, бив і зґвалтував її", — зазначає Крауз.

У 1921 році у віці 16 років Клара Боу взяла участь у конкурсі талантів, сподіваючись стати кінозіркою. Так, міркувала вона, вона отримає любов і увагу, яких так потребувала. Вона перемогла та через два роки потрапила в Голлівуд, де привернула увагу Бена Шульберга, незалежного режисера, який став керівником виробництва в Paramount Studios.

Він зняв Клару в популярних фільмах, таких як "Крила", де два пілоти Першої світової війни змагаються за її кохання, і який отримав першу премію "Оскар" за найкращий фільм у 1929 році.

[ + – ] Кадр із фільму "Крила" Фото: Скриншот

Однак Шульберг також здавав свою талановиту молоду зірку "в оренду" іншим студіям за 3000 доларів на тиждень. Але їй він платив їй лише 750 доларів, причому бонуси залежали від її гарної поведінки. За один 12-місячний період вона знялася в 14 фільмах, практично не відпочиваючи.

"Клара залишилася дуже самостійною жінкою, коли потрапила в Голлівуд. Як і багато великих кінозірок, вона скромно починала, але ніколи не прагнула приховати своє неблагополучне минуле. У Голлівуді 1920-х років крутилося багато грошей. Щоночі влаштовувалися вечірки, і люди вели розкішний спосіб життя. Вона була втіленням тієї епохи. Клара була такою молодою, такою сміливою і такою енергійною, що залишила за собою решту акторок", — зазначає історик.

За його словами, Клара Боу любила свободу й секс.

"Чоловіки падали до її ніг, і в неї були романи з найбажанішими чоловіками Голлівуду: Гілбертом Роландом, Гері Купером, Белою Лугоші та кінорежисером Віктором Флемінгом", — зазначає Крауз.

Клара була заручена шість разів, але щоразу розривала заручини. І вона стала однією з найбільших кінозірок свого часу, настільки популярною, що за місяць вона отримувала по 45 тисяч листів від шанувальників.

Дівчата копіювали її манеру фарбувати губи бантиком, колір її рудого волосся, її капелюшки та вбрання, а гангстер Аль Капоне називав її своєю улюбленою акторкою. Коли вона відвідала Берлін у 1930-х роках, Гітлер заявив, що завжди був її шанувальником, і вручив їй екземпляр "Майн кампф".

[ + – ] Постер фільму з Кларою Боу Фото: Скриншот

Але поки її слава зростала, її "обурлива" поведінка та погані манери викликали все більше невдоволення в кіношних ділків.

Боу не дотримувалася неписаного голлівудського кодексу поведінки, згідно з яким ви можете робити все, що хочете, поки це тримається за зачиненими дверима.

Так, коли режисер Френк Таттл запросив її пообідати в елегантному готелі Беверлі-Гіллз, вона запізнилася та з'явилася нетверезою і в одному тільки купальному костюмі. А на вечірках у шикарному готелі "Сад Аллаха" в Західному Голлівуді вона штовхала чоловіків у смокінгах у басейн і стрибала з трампліну у вечірній сукні з мартіні в руці.

Про поведінку Клари Боу почали ходити легенди, недоброзичливці розповідали, що вона переспала з усією футбольною командою Університету Південної Каліфорнії, включаючи майбутнього актора Джона Вейна.

[ + – ] Клара Боу — один із перших секс-символів Голлівуду Фото: Getty Images

Утім, історики кіно вважають, що чутки про скандальність Клари Боу були сильно перебільшені.

"Їй подобалися чоловіки, і вона любила з ними тусуватися. Дівчатка погано ставилися до неї, коли вона навчалася в школі, через її поношений одяг і руде волосся, і вона росла шибеницею. Голлівудський істеблішмент не любив її, відчуваючи загрозу з її боку. А вона їх зневажала та нажила собі ворогів", — вважає Краузе.

У 1930 році в Клари стався нервовий зрив, і вона потрапила до лікарні, де вона пройшла курс лікування електрошоковою терапією.

Але хрест на її кар'єрі поставила нова доба звукового кіно. Студія Paramount спочатку чинила опір новій технології, думаючи, що це тимчасова дурість. Але коли вони почали знімати фільми за новою технологією, виявилося, що Клара Боу залишилася не при справі.

Вона розплакалася, коли вперше почула свій гугнявий бруклінський акцент. "Як я можу зніматися з таким голосом?" — казала вона. До того ж виявилося, що вона боїться мікрофона та погано запам'ятовує свої репліки.

Також під час судового розгляду з колишньою помічницею з'ясувалося, що Клара Боу витрачала нечувані суми на одяг, автомобілі, азартні ігри й інші екстравагантності. Американці, які переживали Велику депресію, були люті.

[ + – ] Кадри з фільму з Кларою Боу

Врятував Клару Боу актор і ковбой Джордж Белдама, який знімався під ім'ям Рекс Белл.

Вони одружилися в 1931 році та поїхали з Голлівуду в Неваду на ранчо Walking Box. Клара народила двох синів: Рекса-молодшого та Джорджа.

Але вона продовжувала страждати від безсоння, депресії та невиявленого психічного розладу. Вона намагалася покінчити життя самогубством у 1944 році, випивши плячечку пігулок, і прийшла до тями тільки після того, як її знайшли маленькі сини. Її психічне захворювання загострилося, і чоловік Клари став віддалятися від неї та заводити романи.

Сім'я переїхала в Лас-Вегас, але їхні стосунки вже не вдавалося відновити. У 1949 році в Клари Боу діагностували шизофренію, але вона відмовилася від лікування та поїхала в Лос-Анджелес.

Чоловік Клари Рекс — вони так і не розлучилися — помер від серцевого нападу у віці 58 років у 1962 році, коли він балотувався на посаду губернатора Невади.

Її син Рекс-молодший, колишній мировий суддя й окружний прокурор у Лас-Вегасі, помер у 2011 році. Інший їхній син Джордж, якому 84 роки, досі живе в Лас-Вегасі.

Клара закінчила свої дні, живучи сама в бунгало в Лос-Анджелесі. І померла від серцевого нападу у віці 60 років, 1965 року, під час перегляду старого чорно-білого фільму за участю свого колишнього коханця Гері Купера.

Сьогодні її онук, доктор Майкл Белл, дантист із Лас-Вегаса, сподівається, що її пам'ятатимуть за її талант: "Мій тато завжди казав, що його мати була найбільшою акторкою у світі, і якщо ви подивитеся якийсь із її фільмів тепер, то побачите, як вона змогла проєктувати дивовижний спектр емоцій на екрані".

[ + – ] Трейлери фильму "Вавилон"

У недавньому інтерв'ю про фільм "Вавилон" Марго Роббі сказала: "Кожного разу, коли я намагаюся створити персонажа, я маю зрозуміти його дитинство. Я можу виправдати все, що вони роблять пізніше в житті, якщо я просто з'ясую це. У Клари Боу, напевно, було найжахливіше дитинство, яке я можу уявити. Ви можете виправдати все, що вона робить і говорить у цьому фільмі, якщо уявите, що вона пережила щось подібне в дитинстві".

Раніше Марго Роббі зізналася, що зімпровізувала поцілунок із Бредом Піттом під час зйомок фільму "Вавилон". "Цього не було в сценарії, але я подумала: "Коли ще маю шанс поцілувати Бреда Пітта? Я просто зроблю це", — зазначила зірка стрічки "Вовк із Волл-Стріт".