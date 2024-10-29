На 3000-річній табличці з Вавилона знайшли карту до біблійного скарбу: куди вона веде

Дослідники вважають, що розшифрували клинописний текст вавилонян, який вказує на місцезнаходження ковчега.

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Ученим вдалося розшифрувати найдавнішу карту світу, яка була висічена на табличці близько 3 тис. років тому. Дослідники вважають, що серед малюнків на табличці є карта до "Ноєвого ковчега", пише DailyMail.

Вавилонський артефакт, який називається Imago Mundi, має вигляд кругової діаграми з клиноподібними символами, що їх використовували вавилоняни для опису створення світу. Співробітники Британського музею, де зберігається табличка, провели ретельний аналіз і розшифрували деякі частини тексту. Серед іншого вони знайшли історію стародавньою мовою, на яку дуже схожа біблійна розповідь про Ноя і його ковчег.

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Учені з'ясували, що на зворотному боці таблички міститься "ключ", який веде до загадкового об'єкта. У тексті йдеться про те, що мандрівникові потрібно буде пройти "сім ліг, щоб побачити "парсикту".

Слово "парсикту" (parsiktu) раніше знаходили на інших вавилонських табличках, що позначало човен, який врятував життя під час Великого потопу. У табличках вказується шлях до "Урарту", де людина зі своєю сім'єю причалила на ковчезі.

Кам'яна табличка Imago Mundi Фото: British Museum

У тексті Урарту є ассирійським еквівалентом "Арарату", що в перекладі з єврейської означає гору. Згідно з біблійною легендою, на цій горі Ной мав залишити своє судно.

"Це показує, що історія одна й та сама, і звісно ж, одна походить від іншої. Але у Вавилоні вірили, що ковчег дійсно існував. На табличці пояснюється дорога до ковчега", — каже куратор Британського музею Ірвінг Фінкель.

Табличка Imago Mundi спантеличує вчених відтоді, як була знайдена 1882 року на території теперішнього Іраку.

Як відомо, подібний клинопис використовували тільки вавилоняни, які відобразили на табличці карту світу, принаймні відомої його частини на той час. По центру цієї карти розташовується Месопотамія, яка укладена в коло з так званої "гіркої річки", що, згідно з віруваннями вавилонян, оточувала весь світ.

За довгий час з моменту її відкриття, табличка була пошкоджена, але колись на ній були ще вісім трикутників. Ці фігури, на думку дослідників, зображували гори, про які йдеться на звороті таблички.

У табличці йдеться про те, що якщо мандрівник пройде зазначеним маршрутом, то зрештою, наткнеться на гігантське судно на горі.

"Це опис ковчега, який був побудований вавилонською версією Ноя", — зазначає дослідник.

У вавилонській версії йдеться про те, що бог Еа послав потім, який знищив усе людство, окрім Утнапіштіма та його родини. Вони побудували ковчег за розпорядженням свого бога і взяли на борт тварин.

Історія про потоп Гільгамеша відома з глиняних табличок, які датуються приблизно 3 тис. років тому. Згідно ж з біблійною історією, потоп стався близько 5 тис. років тому.

У Біблії говориться, що ковчег Ноя зупинився на "горах Арарату" в Туреччині після свого 150-денного плавання. Вершина гори, про яку йдеться, справді відповідає формі та розмірам Ноєвого ковчега, якщо вірити біблійному оповіданню.

Щоправда, більшість істориків та археологів не вірять у буквальне трактування історії про ковчег.

Нагадаємо, дослідники припустили, де насправді захований Ковчег Заповіту. Таємниця легендарного біблійного ковчега, який нібито володіє містичними властивостями і приносить смерть усім, хто до нього доторкнеться, залишається загадкою, що охоплює тисячоліття.