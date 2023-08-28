Під охороною монахів і незайманих дівчат: де насправді заховано Ковчег Заповіту

Таємниця легендарного біблійного ковчега, який нібито має містичні властивості і приносить смерть всім, хто до нього доторкнеться, залишається загадкою, що охоплює тисячоліття. Цей артефакт вважається найсвятішою реліквією ізраїльтян.

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Протягом століть ефіопські християни стверджували, що Ковчег Заповіту знаходиться в храмі, розташованій у маленькому містечку Аксум. Ковчег, що прибув майже три тисячоліття тому, перебуває під пильним наглядом цілої низки монахів, які до кінця свого життя зобов'язані обмежувати свою присутність лише його територією, пише Daily Star.

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Вважається, що церква Марії Сіонської і є місцем сховку згаданого ковчега — скрині з позолоченого дерева, в якій зберігаються кам'яні таблички з вигравіруваними десятьма заповідями, як це описано в біблійній оповіді.

Згідно з Біблією, артефакт зробили ізраїльтяни у Синайській пустелі після втечі з Єгипту. Однак ковчег зник після вавилонського завоювання Єрусалиму в 587 році до нашої ери.

Окрема історія описує епізод, коли річка Йордан зупинилася, ставши нерухомою, коли група священиків з ковчегом перетинала її води.

Інші хроніки розповідають про випадки, коли ізраїльтяни використовували силу Ковчега під час військових протистоянь, здобуваючи перемоги над своїми супротивниками.

Коли Ковчег захопили філістимляни, їхні ряди охопила епідемія пухлин і недуг, що змусило їх віддати ковчег його первісним хранителям — ізраїльтянам. Різні розповіді натякають на жахливі наслідки, що чекають на кожного, хто наважиться доторкнутися до Ковчега або зазирнути всередину.

Як зазначено в біблійних записах, Ковчег часто переносили по всьому світу, аж поки він не опинився у Стародавньому Ізраїлі.

Згідно з Книгою Маккавеїв, пророк Єремія сховав Ковчег у печері на горі Нево, пророкуючи, що це місце залишиться таємницею доти, поки Бог знову не збере Свій народ і не обдарує його своєю благодаттю.

Інша оповідь розповідає про переміщення ковчега на територію Ефіопії, де він зараз знаходиться на території церкви Матері Божої Марії Сіонської в Аксумі.

Згідно з вірою ефіопських православних християн, Ковчег до Аксума привіз Менелік, нащадок цариці Савської та ізраїльського царя Соломона. Ця подорож нібито була здійснена після розграбування Єрусалиму в 586/587 рр. до н. е., коли знищили храм Соломона.

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