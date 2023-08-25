Країна ледачих мавп. Як знайти землю лінощів і земних насолод, де наполеглива праця страшний гріх

У цій країні живуть справжні ледарі, звірі бігають жареними, а будинки зроблені з пряників. Останньою родзинкою є сир, що лежить повсюди замість каменів.

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У царині уяви існує постійне уявлення: чим далі людина мандрує від джерел своїх негараздів, тим ближче вона до досягнення щастя. Уявіть собі вигаданий рай, розташований на далекому Сході, Заході, Півночі чи Півдні — царство, не обтяжене працею, конфліктами, стражданнями, темрявою, злиднями чи смертю, пише Grunge.

Тут не панують ні домашні тварини, ні їхні всюдисущі екскременти. Лисиці та змії є лише незручностями, що не пов'язані з суворим доглядом за землею. Джерела б'ють потоками вина і цілющих засобів, а монахи і монахині безперешкодно вирушають в опівнічні витівки, вільні від божественного нагляду.

Серед найшанованіших істот — лінивець, що уособлює вершину захоплення. Щоденне існування розгортається як некваплива вакханалія, свято насолоди, відпочинку, де буквально течуть ріки з молоком і медом.

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Цей образ відображає лише одну з версій раю. Поверніться у 1300-ті роки і візьміть імпровізоване інтерв'ю у мешканців Європи. Поставте запитання: "Який образ прикрашає полотно вашого ідеального раю?". Відповідь може перегукуватися з наведеним вище описом — зазирнути в країну Шлараффенланд.

Виходячи з неоднозначних витоків, його поширення залишається загадковим. Його огорнула втрачена для літописів тривалість, а його поширення захопило насамперед привілейовані ешелони, а не селянські верстви.

Проте, обриси Шлараффенланду майстерно передають дух своєї епохи. У той час як сучасні утопічні бачення тяжіють до економічної чи суспільної рівності, мешканці середньовічної Європи сім століть тому зосереджувалися на простішому бажанні — добуванні засобів до існування.

Виходячи з неоднозначних витоків, його поширення залишається загадковим Фото: Wikimedia Commons

Історія Шлараффенланду розкривається в легенді французької поеми, датованої 1250 роком н.е., що має влучну назву "Fabliau de Cocagne" або "Країна достатку". Гібрид казки та соціальної критики, вона висвітлювала достаток засобів до існування.

Виразні кольори раю прикрашали різні пейзажі, прикладом чого може слугувати "Декамерон" Джованні Боккаччо. Написаний у 1353 році, через кілька років після того, як у 1348 році Флоренцію спустошила "Чорна смерть", цей стосторінковий опус манив читачів у різноманітні сфери піднесеного натхнення.

Італійська версія відкривала світ, де виноградні лози обвивали ковбаси, а гуси приносили гроші, включно з гусенятами. У горі, виліпленій з тертого пармезану, жили мешканці, які займалися лише виготовленням макаронів і равіолі, варячи їх у бульйоні з каплунів.

Через цей райський куточок протікав струмок виноградного соковитого вина, в якому не було жодної домішки води. Цікаво, що в усіх втіленнях Шлараффенланду корисність води поширювалася лише на купання.

Шлараффенланд зображають як перевернуту реальність, сповнену "карнавального гумору" Фото: Wikimedia Commons

Візуальність знаходить свій апогей у зображенні Пітера Брейгеля, фламандського художника 16-го століття. Його шедевр 1567 року, "Країна ледарів", увічнює трьох лежачих чоловіків, які отримують вино, що каскадом ллється з дерева до їхніх ротів. Млинці встеляють дах, а напівз'їдене яйце в'ється на маленьких ніжках.

Шлараффенланд зображають як перевернуту реальність, сповнену "карнавального гумору". Тут панують заварні дощі три дні на тиждень і спонтанний ріст смаженого м'яса та шинки. Вулицями їздять самохідні пухкі гуси, залиті білим часниковим соусом, а будинки прикрашають їстівними атрибутами — рибними стінами, дахами з бекону та ковбасними парканами.

Протягом століть еліта привласнювала наратив "Країни ледарів" для поширення кодексів етичної поведінки. Незмінно, з плином часу дрібниці земного раю метаморфізували, але мало хто з нинішніх людей відмовляється від спокуси відвідати ті чарівні землі.

Раніше Фокус писав, що гра в класики виявилася стародавнім винаходом зовсім не для дітей.