На 3000-летней табличке из Вавилона нашли карту к библейскому сокровищу: куда она ведет

Исследователи считают, что расшифровали клинописный текст вавилонян, который указывает на местонахождение ковчега.

Related video

Ученым удалось расшифровать самую древнюю карту мира, которая была высечена на табличке около 3 тыс. лет назад. Исследователи полагают, что среди рисунков на табличке находится карта к "Ноеву ковчегу", пишет DailyMail.

Вавилонский артефакт, который называется Imago Mundi, выглядит как круговая диаграмма с клиновидными символами, которые использовались вавилонянами для описания сотворения мира. Сотрудники Британского музея, где хранится табличка, провели тщательный анализ и расшифровали некоторые части текста. Среди прочего они нашли историю на древнем языке, на которую очень похож библейский рассказ о Ное и его ковчеге.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые выяснили, что на обратной стороне таблички содержится "ключ", который ведет к загадочному объекту. В тексте говорится, что путешественнику нужно будет пройти "семь лиг, чтобы увидеть "парсикту".

Слово "парсикту" (parsiktu) ранее находили на других вавилонских табличках, которое обозначало лодку, спасшую жизни во время Великого потопа. В табличках указывается путь к "Урарту", где человек со своей семьей причалил на ковчеге.

Каменная табличка Imago Mundi Фото: British Museum

В тексте Урарту является ассирийским эквивалентом "Арарата", что в переводе с еврейского обозначает гору. Согласно библейской легенде, на этой горе Ной должен был оставить свое судно.

"Это показывает, что история одна и та же, и конечно же, одна произошла от другой. Но в Вавилоне верили, что ковчег действительно существовал. На табличке объясняется дорога к ковчегу", — говорит куратор Британского музея Ирвинг Финкель.

Табличка Imago Mundi озадачивает ученых с тех пор, как была найдена в 1882 году на территории теперешнего Ирака.

Как известно, подобную клинопись использовали только вавилоняне, которые отобразили на табличке карту мира, по крайней мере известной его части на то время. По центру этой карты располагается Месопотамия, которая заключенная в круг из так называемой "горькой реки", которая согласно верованиям вавилонян, окружала весь мир.

За долгое время с момента ее открытия, табличка была повреждена, но когда-то на ней находились еще восемь треугольников. Эти фигуры, по мнению исследователей, изображали горы, о которых идет речь на обороте таблички.

В табличке говорится, что если путешественник пройдет по указанному маршруту, то в конечном итоге, наткнется гигантское судно на горе.

"Это описание ковчега, который был построен вавилонской версией Ноя", — отмечает исследователь.

В вавилонской версии говорится, что бог Эа послал потом, который уничтожил все человечество, кроме Утнапиштима и его семьи. Они построили ковчег по распоряжению своего бога и взяли на борт животных.

История о потопе Гильгамеша известна из глиняных табличек, которые датируются примерно 3 тыс. лет назад. Согласно же библейской истории, потоп произошел около 5 тыс. лет назад.

В Библии говорится, что ковчег Ноя остановился на "горах Арарата" в Турции после своего 150-дневного плавания. Вершина горы, о которой идет речь, действительно соответствует форме и размерам Ноева ковчега, если верить библейскому рассказу.

Правда, большинство историков и археологов не верят в буквальное трактование истории о ковчеге.

Напомним, исследователи предположили, где на самом деле спрятан Ковчег Завета. Тайна легендарного библейского ковчега, который якобы обладает мистическими свойствами и приносит смерть всем, кто к нему прикоснется, остается загадкой, охватывающей тысячелетия.