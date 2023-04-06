Стало відомо, скільки грошей заробить Марго Роббі з фільму "Барбі"

Знаменитість не лише виконала головну роль, а й стала виконавчим продюсером картини.

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Стало відомо, скільки грошей заробить з фільму "Барбі" Марго Роббі. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що 32-річна австралійська акторка збирається заробити надзвичайно багато грошей на своєму новому фільмі, у якому вона виконала головну роль та стала виконавчим продюсером картини.

Медіа-інсайдер Пітер Форд розповів, що Марго Роббі збирається заробити великі гроші, якщо фільм матиме успіх.

"Він отримує велику тягу. Виглядає чудово, звичайно, дуже яскраво", — пояснив він.

Марго Роббі та Раян Гослінг на зйомках фільму "Барбі" Фото: Getty Images

"Важлива річ у цій історії полягає в тому, що Марго Роббі не просто зірка, але й виконавчий продюсер, який стояв за цим", — додає інсайдер.

Прем’єра комедії в кінотеатрах запланована на 21 липня 2023 року, а Марго Роббі очолить акторський склад у ролі однойменної ляльки Барбі разом зі своїм бойфрендом Кеном, якого грає Раян Гослінг.

Також повідомляється, що австралійська акторка вже отримала 12,5 мільйонів доларів (приблизно 460 млн грн).

Режисеркою фільму є Грета Гервіг за сценарієм, написаним у співавторстві з Ноєм Баумбахом

Офіційний трейлер фільму "Барбі"

Нагадаємо, Дуа Ліпа зʼявиться у фільмі "Барбі" в ролі синьоволосої русалки.

Також Фокус писав про перший тизер картини "Барбі".