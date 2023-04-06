Стало відомо, скільки грошей заробить Марго Роббі з фільму "Барбі"
Знаменитість не лише виконала головну роль, а й стала виконавчим продюсером картини.
Стало відомо, скільки грошей заробить з фільму "Барбі" Марго Роббі. Про це пише Daily Mail.
Повідомляється, що 32-річна австралійська акторка збирається заробити надзвичайно багато грошей на своєму новому фільмі, у якому вона виконала головну роль та стала виконавчим продюсером картини.
Медіа-інсайдер Пітер Форд розповів, що Марго Роббі збирається заробити великі гроші, якщо фільм матиме успіх.
"Він отримує велику тягу. Виглядає чудово, звичайно, дуже яскраво", — пояснив він.
"Важлива річ у цій історії полягає в тому, що Марго Роббі не просто зірка, але й виконавчий продюсер, який стояв за цим", — додає інсайдер.
Прем’єра комедії в кінотеатрах запланована на 21 липня 2023 року, а Марго Роббі очолить акторський склад у ролі однойменної ляльки Барбі разом зі своїм бойфрендом Кеном, якого грає Раян Гослінг.
Також повідомляється, що австралійська акторка вже отримала 12,5 мільйонів доларів (приблизно 460 млн грн).
Режисеркою фільму є Грета Гервіг за сценарієм, написаним у співавторстві з Ноєм Баумбахом
Нагадаємо, Дуа Ліпа зʼявиться у фільмі "Барбі" в ролі синьоволосої русалки.
Також Фокус писав про перший тизер картини "Барбі".