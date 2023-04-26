Ожившие куклы. Райан Гослинг и Марго Робби появились на показе фильма "Барби"

Промо-тур своего фильма актеры начали с появления на CinemaСon в Лас-Вегасе.

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Марго Робби и Райан Гослинг начали промо по случаю скорого выхода на экраны фильма "Барби" о приключениях знаменитой куклы и ее бойфренда. Актеры появились на пресс-туре комедии на CinemaСon, официальном съезде Национальной ассоциации владельцев кинотеатров в Лас-Вегасе, пишет Yahoo.

На ковровой дорожке Caesars Palace они позировали в нарядах с элементами розового, которого в картине столько, что режет глаза.

Актеры выбрали наряды в "кукольных" цветах Фото: Getty

Робби воплотила пластически-фантастическую эстетику Барби в подходящем топе и юбке в мелкую клетку от Prada, дополнив ее розовыми туфлями без задника на каблуке от Christian Louboutin, похожих на пушистые шлепки на шпильке, которые мелькают в трейлере.

Гослинг отдал должное стилю Кена, надев розовый бомбер, футболку с надписью "Грета Гервиг" шрифтом Барби (приятный намек на режиссера), облегающие джинсы и грубые ботинки.

Премьера комедии в кинотеатрах запланирована на 21 июля 2023 года, но уже известно, что гонорар Марго за съемки составил 12,5 млн долларов (около 460 миллионов гривен).

Ранее Фокус писал, что первый трейлер фильма о куклах вышел еще в декабре прошлого года и уже произвел фурор. В ленте будет много ярких неоновых цветов, так что он обещает стать одним из самых красочных в Голливуде.